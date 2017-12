/ ROMA.- El Benevento consiguió este sábado contra el Chievo Verona (1-0) el primer triunfo de su historia en la liga italiana , tras una pesadilla de 18 jornadas, en las que solo había logrado un punto gracias a un 2-2 contra el Milan.El gol de Massimo Coda, marcado en el minuto 64 del duelo contra el Chievo, regaló al modesto equipo sureño la primera victoria del año, que acabó con una serie de registros negativos que parecía no tener fin.Sin embargo, la clasificación sigue siendo muy negativa para el Benevento, que es colista con cuatro puntos, a once de la salvación, que es actualmente ocupada por el Spal de Ferrara.Tras el brillante ascenso de la Segunda a la Primera División del curso pasado, el Benevento se convirtió en el peor equipo de las cinco grandes Ligas europeas (Liga española, Premier League inglesa, Bundesliga alemana y Ligue 1 francesa, además de la italiana) al no poder puntuar hasta la decimoquinta jornada.También te puede interesar: Salomón Rondón estará fuera dos partidos por lesiónEse punto llegó de la forma más inesperada, con el gol del 2-2 definitivo marcado en el último suspiro de cabeza por el guardameta italiano, exjugador del Leganés, Alberto Brignoli.Sin embargo, hubo que esperar otras cuatro jornadas antes de que el Benevento lograra conseguir sus primeros tres puntos.El equipo actualmente entrenado por el técnico Roberto De Zerbi había sido protagonista hasta este momento de una interminable racha de resultados negativos.Tras empezar la temporada, con Marco Baroni en el banquillo, con dos derrotas honrosas, en el campo del Sampdoria (1-2) y en casa contra el Bolonia (0-1), el Benevento entró en un túnel negativo y padeció unas contundentes derrotas contra los "grandes" de Italia.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi