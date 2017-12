/ Este 31 de diciembre el servicio de mensajería mundial Whatsapp reportó una falla en sus servicios alrededor del mundo. Hasta ahora se desconoce el motivo de la misma.El servicio ha enviado un mensaje de espera a todos sus usuarios para notificarles que tiene notificaciones pendientes.No dejes de leer: Desvalijan torre de transmisión de Radio Fe y Alegría en la GuajiraNo es la primera vez que el servicio se cae el pasado 1ero de diciembre también se registró una falla temporal afectando a varios países.BREAKING: Major WhatsApp outage being reported in many locations around the globe. pic.twitter.com/NHnSwtZQfH— Breaking911 (@Breaking911) December 31, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi