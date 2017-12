/ El cantante venezolano Chyno Miranda enaltecerá el pabellón nacional este domingo 31 de diciembre cuando se suba al escenario del Times Square en New York para cantar en el evento más visitado y visto de despedida de año en los Estados Unidos.Chyno anunció mediante su cuenta de Instagram que es un "sueño hecho realidad" que hoy pueda presentarse en este evento norteamericano que cada año deslumbra.No dejes de leer: ¡No come cuento! Animador venezolano se casa a los 74 añosEste sábado el famoso cantante visitó la ciudad de Valencia donde deleitó a sus fanáticas carabobeñas con todos sus temas.Un sueño hecho realidad. Desde hace mucho tiempo anhelaba cantar un 31 de Diciembre en el Times Square de New York y este año será posible!!! No te pierdas este #31Dic esta inolvidable presentación!!!! #NewYork #TimesSquare # Venezuela @univision Pa encima!!!! ðŸ"¥ðŸ"¥ðŸ"¥Â Escribió Chyno en su cuenta de IG.ACNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi