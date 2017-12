/ Ante más de 25 mil aficionados, Atlético de Madrid presentó este domingo a Diego Costa y Víctor Machín, o simplemente Vitolo ; flamantes refuerzos del equipo colchonero para la próxima temporada.La institución madrileña suma sus dos primeras incorporaciones tras dos periodos de fichajes sin transferencias por sanción de la FIFA "Me he preparado bien y estoy ansioso por jugar y ayudar al equipo", destacó ante la prensa Diego Costa, quien reconoció que encontrará "mucha competencia" en su retorno al Atlético, por la presencia de Antoine Griezman y Fernando Torres. "Va a haber una buena pelea", acotó.En tanto, Vitolo afronta un nuevo desafío tras un breve paso por Las Palmas. "Me siento orgulloso de poder formar parte de un club tan grande, uno de los mejores de Europa", señaló el mediocampista español.Luego de la bienvenida oficial a Costa y Vitolo , el conjunto rojiblanco realizó su último entrenamiento del año en el Wanda Metropolitano, con la inclusión de los nuevos integrantes.Vea también Lucas Viatri, delantero de Peñarol, casi pierde la visión por accidente pirotécnico ¿Casualidad? Nike anuncia por error el fichaje de Coutinho al Barcelona Gabriel Jesus sufre escalofriante lesión y asusta a todo Brasil antes de Rusia 2018 [VIDEO] Ricardo Gareca es elegido segundo mejor entrenador de América en encuesta El País Peruanos conquistan 'once de la gente' de encuesta El País Paolo Guerrero es el segundo mejor jugador de América, según encuesta El País DT de Morelia: "Parece que Ray Sandoval nos va a dar mucho"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi