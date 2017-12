/ Carlos Cáceda , ex arquero de Universitario , tiene todo acordado para llegar al club mexicano Tiburones Rojos de Veracruz , aseguró este domingo el portal Ovación a través de una publicación.Según el citado medio, el portero viajará el 2 de enero a México para sellar su incorporación al equipo donde también milita Pedro Gallese ; aunque no pelearía la defensa del arco con su compatriota.El destino inmediato de Carlos Cáceda no sería Veracruz , ya que sería cedido a préstamo a otro conjunto del fútbol azteca. Sin embargo, si Gallese concreta su salida a Europa, el otrora cancerbero del conjunto crema tendría el camino libre para tomar el arco de los 'escualos'.De esta manera, el portero nacional asumirá su primera experiencia internacional en la competitiva Liga MX tras una destacada labor en Universitario de Deportes y la selección peruana .Vea también Bayern Munich asegura a Leon Goretzka, el defensa estrella del momento Atlético de Madrid presentó a Diego Costa y Vitolo [FOTOS] Lucas Viatri, delantero de Peñarol, casi pierde la visión por accidente pirotécnico Gabriel Jesus sufre escalofriante lesión y asusta a todo Brasil antes de Rusia 2018 [VIDEO] Ricardo Gareca es elegido segundo mejor entrenador de América en encuesta El País Peruanos conquistan 'once de la gente' de encuesta El País Paolo Guerrero es el segundo mejor jugador de América, según encuesta El País DT de Morelia: "Parece que Ray Sandoval nos va a dar mucho"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi