/ Si nos vamos a enfrentar a días o semanas difíciles previas o durante las fiestas de fin de año, debemos saber que para no ganar algunos kilos de más ni subir nuestro porcentaje de grasa podemos seguir algunas pautas nutricionales efectivas. Primero, debemos saber que la carne de pavo posee una gama amplia de aminoácidos y de proteínas que nos ayudan a mantener nuestra masa muscular e inmunidad en buenas condiciones, además contiene muy poca cantidad de sodio y grasa. Y si se hornea usando insumos vegetales y frutados, creo que nos será más saludable. Los rellenos debemos de procurar que sean a base de frutas y frutos secos que nos den buen aporte de vitaminas y grasas buenas, también la sal de Maras es una buena opción para darle gusto.Quizá el pavo sea uno de los alimentos más nutritivos en la cena de fin de año, además debemos procurar que las ensaladas tengan frutas, frutos secos y el aliño de preferencia a base de vinagre balsámico y aceite de oliva. Los purés también son un clásico, así que si usamos manzanas y camote podemos prepararlos con panela, y en el caso de los pacientes diabéticos con stevia. Seria una excelente opción para restar calorías. Está demás decirle que el panetón posee una gran cantidad de grasas saturadas y además harinas refinadas, no estaría dentro de la relación de alimentos recomendados en la cena navideña, ni tampoco algún tipo de arroz, al menos que esté preparado con bastantes verduras y sea integral.Los brindis, como siempre lo he mencionado, se deben procurar realizar con vino blanco o vino tinto, de preferencia, esto por su alto contenido de resveratrol, un antioxidante superpotente y con características antienvejecimiento. Como verán, podemos tener una cena saludable, y si a esto le agregamos 40 minutos de ejercicio cardiovascular la mañana previa a la cena, les aseguro que hasta podremos repetir algún plato. Feliz 2018 y que la familia peruana se mantenga siempre unida. Recibo sus comentarios a [email protected] Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi