¿Y qué ha pasado con el tipo de cambio y la prima de riesgo durante la crisis institucional de las últimas tres semanas? Pues ni han parpadeado. Ni siquiera ha necesitado el Banco Central salir a vender divisas para calmar al mercado. Es un hecho importante, un logro de los últimos veintisiete años que, por haberse convertido en lo "normal", apenas propicia un par de líneas entre el periodismo. En el Perú de otra época, y en no pocos países en desarrollo, los acontecimientos del último mes hubieran provocado una minicrisis monetaria-cambiaria de complicado manejo; afortunadamente no ha sido así.Queda claro que el verdadero logro en materia económica desde el plan de ajuste de agosto del 90 ha sido la consolidación de la estabilidad macroeconómica. Hay que reconocer que si algo ha brillado en la administración del Estado ha sido la gestión del BCRP y, en cierta forma, la del MEF. Y califico la acción del MEF porque el gran fracaso en materia económica en este periodo ha sido la pésima asignación de recursos públicos en obras de infraestructura y en eso ha tenido el MEF bastante responsabilidad pues es quien, en última instancia, tiene que autorizar el uso del dinero público; la norma ha sido la priorización de proyectos inútiles carísimos, exageración de costos, otorgamiento de periodos de concesión y peajes de estafa, obras mal acabadas o abandonadas a medio terminar, negligencia para desarrollar los proyectos necesarios y obvios. Ojo que aquí hay muchas partes involucradas -no habrá avance simplificando-. Los que proveen los fondos (el project finance) saben que están financiando estafas, si no lo supieran, serían incompetentes, como también lo saben los expertos que las sustentan o los abogados que elaboran los contratos. Tampoco es un tema de derechas frente a izquierdas, un sector de la izquierda también está metido de lleno en el sistema.Conclusión. Vivir dentro de la restricción de presupuesto pero asignando los recursos ineficientemente te condena a un escenario de bajo crecimiento aunque sea con estabilidad macroeconómica. Y para mejorar la asignación de recursos hay que hacer algo frente al tráfico de influencias, la captura del Estado por intereses espurios, y la corrupción a espuertas. Esto, a su vez, requiere pasos decididos hacia mayor profesionalismo e independencia en la administración de justicia. Solo así se empezará a desmontar el sistema.Les deseo un feliz 2018.