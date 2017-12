/ Instagram ha revelado sus datos del resumen del año en donde podemos encontrar cuáles han sido los hashtag más utilizados y los personajes más seguidos por los más de 800 millones de usuarios en todo el mundo.Durante este 2017, el hashtag más utilizado del año en Instagram ha sido #love , en las siguientes posiciones se encuentra #fashion, #photooftheday, #photography, #art, #beautiful, #travel, #happy, #nature, y #picoftheday.Asimismo, las personalidades más populares han sido Selena Gómez , con más de 130 millones de seguidores, Cristiano Ronaldo (más de 116 millones), Ariana Grande (más de 115), Beyoncé (más de 108).Por otro lado, las fotos con más 'Me Gusta' de 2017 han sido Beyoncé, Cristiano Ronaldo , y Selena Gomez. También los vídeos con más 'Me Gusta' de 2017 han sido publicados por Cristiano Ronaldo , Leo Messi y Selena Gomez.Filtros y lugares Los datos de la plataforma también revelan que los filtros de Instagram para las fotografías más utilizados en 2017 han sido Clarendon, Gingham, Juno, Lark y Moon.Y las ciudades más 'instagrammeadas' de 2017 han sido Nueva York (Estados Unidos), Moscú ( Rusia ), Londres (Reino Unido), Sao Paulo (Brasil), París (Francia), Los Ángeles (Estados Unidos), San Petersburgo ( Rusia )Saint Petersburg ( Rusia ), Yakarta (Indonesia), Estambul, (Turquía) y Barcelona (España).Vea también ¡Ten cuidado! Este mensaje enviado por Messenger es un virus Instagram ahora te avisará cuando alguien haga una captura de pantalla En 2017 se iniciaron diariamente 206 millones de nuevas conversaciones en Messenger YouTube se actualiza en iOS y ahora permite ver videos verticales Facebook ahora te avisará si alguien publica una foto tuya sin tu permiso [VIDEO] WhatsApp lanza función para encontrar tu celular en caso de robo Facebook sancionará a las páginas que pidan 'Me gusta' Hombre irá a la cárcel por acosar a su pareja con 469 mensajes de WhatsApp ¿Cómo obtener las burbujas de Facebook Messenger en WhatsApp? Facebook ahora te permite silenciar a tus amigos indeseados por 30 días [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi