/ Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia protagonizaron uno de los momentos más vergonzosos de la televisión en 2017. Ambas se fueron a los golpes en vivo durante una transmisión de 'Esto es Guerra' . Como castigo, fueron expulsadas del programa.El penoso capítulo ocurrió en octubre; sin embargo tres meses después Rosángela Espinoza dio más detalles de este altercado que la sacó de la televisión. Se confesó en el programa 'El reventonazo de la Chola'."Nadie tiene el derecho de levantarte las manos", dijo sobre la pelea ocurrida en el reality juvenil.Meses después, Yahaira Plasencia ofreció disculpas a la bailarina en un programa de televisión; sin embargo, para Rosángela esta acción no se dio de la manera correcta."Me hubiera encantado recibir las disculpas personalmente y no en un set de televisión, con presión", apuntó.Pero Espinoza también reveló que su pelea en vivo no fue la primera. Anteriormente ya habían discutido en dos ocasiones."La primera vez fue una discusión que ella no tenía nada que ver, se metió y trató muy mal a una de las maquilladoras. la defendí y es allí donde ella viene de una forma muy violenta. Me dijo: ¿'Tu quién eres?'. Me empujó, fue horrible, tuvieron que agarrarla", contó la bailarina.Minutos más tarde, la 'ex guerrera', entre lágrimas, indicó que este episodio fue uno de los más tristes que vivió en el año.