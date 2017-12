/ El sorpresivo anuncio del indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori fue el tema más comentado de la semana. Tras doce años, el ex mandatario, que cumplía condena por delitos de corrupción y lesa humanidad quedó en libertad por decisión del Pedro Pablo Kuczynski."PPK no tiene derecho a indultar porque se le dé la gana" , dijo la legisladora Marisa Glave, mostrando su descontento por el indulto al padre de Keiko Fujimori.Un día después, en plena Navidad, Kuczynski justificó su decisión a través de un pronunciamiento. "Quiero decirles que quizás ésta (el indulto) ha sido la decisión más difícil de mi vida", dijo en un mensaje donde el protocolo brilló por su ausencia.Todo indicaba que el fujimorismo sería el gran ganador con el indulto de su máximo líder. Sin embargo, las pugnas internas aumentaron. Para muestra, la pelea verbal entre Maritza García y Daniel Salaverry, ambos legisladores de camiseta naranja."No te acomodes, fuiste uno de los primeros en datear que estaba reunida con Kenyi y por eso me fueron a sacar. No seas hipócrita. Doble moral"escribió Maritza García a su colega Daniel Salaverry.Puedes leer más frases políticas sobre este caso en esta fotogalería.Vea también Ministerio de Educación se pronuncia sobre hermana de congresista Rosa Bartra Flavia Laos deja boquiabiertos a sus seguidores con desnudo artístico [FOTO] Autocrítica y aprendizaje en la redacción De cómo un dictador diseña el espacio público Rendición de cuentas de esta columna Análisis.21: Albertistas, los rebeldes del fujimorismo en el Congreso Piura: Fallecidos por dengue ya sumaron 41 Especiales 2017: Estos son los 21 personajes que marcaron el año Keiko Fujimori visitó a su padre en clínica antes de Año Nuevo [VIDEO] Año Nuevo 2018: PNP lanza divertida advertencia (pero severa) sobre uso de pirotécnicos Fiscal de la Nación niega responsabilidad en filtración de audios de Marcelo Odebrecht Flavia Laos cautiva a sus seguidores de Instagram con esta foto Estas son las mejores frases de Mario Vargas Llosa sobre el indulto a Alberto Fujimori [FOTOS] Mario Vargas Llosa: 'PPK se ha convertido en cómplice y rehén de Alberto Fujimori' Milagros Salazar a sus colegas Robles y García: "Sus opiniones no son válidas"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi