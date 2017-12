/ La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio , más conocida como NASA, ha publicado un video en su cuenta de Instagram en donde muestra las 10 fotos más populares que subió a la red social durante el 2017.El criterio para seleccionar estas 10 imágenes fue la cantidad de 'likes' que obtuvieron más de 360 fotografías publicadas a lo largo de este año, y son las que más gustaron a sus 29 millones de seguidores.En primer lugar podemos observar una imagen de un eclipse solar, grabado sobre el lago Cascade en Idaho, Estados Unidos. Y en segunda posición encontramos la fotografía de otro eclipse con la Luna "absorbiendo" el Sol.No te pierdas el video publicado por la NASA:We posted more than 360 images and videos to our Instagram account in 2017. This video showcases the 10 most liked posts from the year. From images of our beautiful planet Earth to the 2017 total solar eclipse, we shared the universe with our more than 29 million followers on Instagram. Which one is your favorite? Thank you for a spectacular year! Credit: NASA #nasa #space #like #2017 #year #newyear #images #instagram #beautiful #earth #blackhole #spacestation #astronauts #science #solarsystemUna publicación compartida por NASA (@nasa) el Dic 28, 2017 at 12:22 PSTVea también ¡Para la historia! Falleció Bruce McCandless, el primer hombre que flotó en el espacio Revista nombra a las ondas gravitacionales como el mejor descubrimiento del año [VIDEO] ¿Lo recuerdas? Así se les decía antes a los personajes de 'Star Wars' [FOTOS] Estados Unidos: Joven fue devorada por sus dos perros mientras daba un paseo [FOTOS] NASA: Inteligencia Artificial de Google descubre nuevo exoplaneta [VIDEO] El impresionante aterrizaje de tres astronautas que vivieron 139 días en el espacio [FOTOS] Donald Trump inicia proceso para volver a enviar a estadounidenses a la Luna Astronauta muestra fascinante video de la Tierra desde la Estación Espacial [VIDEO] Astronautas enseñan cómo preparar una pizza en el espacio exterior [VIDEO] Halo solar: Inusual fenómeno sorprendió esta mañana a limeños [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi