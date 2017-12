/ Todos saben que el tiempo transcurre sin regresar al pasado , las personas se hacen mayores y los alimentos van pereciendo conforme pasan los días. Siendo este el ritmo normal de la vida, algunos científicos se cuestionan desde hace décadas si será posible ir en la dirección contraria .Según la ' Ley de la Termodinámica ', esta establece que la entropía, o el desorden, siempre aumenta dentro de un sistema cerrado.Es decir, si se mezclan dos sustancias no vuelven a emerger cada una en su estado puro, o si se cocina algo no vuelve a estar crudo, ya que el calor fluye siempre desde el objeto más caliente al más frío y nunca al contrario.Sin embargo, un grupo de científicos liderado por Kaonan Micadei, físico de la Universidad Federal ABC, en Brasil, investigó sobre lo que sucedería si se llegaran a modificar las condiciones iniciales de un sistema cerrado , es decir, ir en la dirección opuesta.El equipo pudo construir un sistema con ese tipo de características y demostraron cómo un objeto frío es capaz de aportar calor a otro más caliente .A pesar de que esto no significa que ya podamos viajar al pasado como en las películas de ciencia ficción, es un nuevo horizonte en la tecnología en el que el tiempo se encuentra en la dirección contraria a la que siempre ha fluido.Puedes revisar la investigación de los científicos que fue publicado en arXiv.org .Vea también Estas son las 10 fotos más populares de la NASA en 2017 Revista nombra a las ondas gravitacionales como el mejor descubrimiento del año [VIDEO] NASA: Inteligencia Artificial de Google descubre nuevo exoplaneta [VIDEO] Exposición de cuerpos humanos reales llegará a Lima el 2018 [FOTOS] Google le rinde homenaje al Nobel de la Física, Max Born, con un 'doodle' Astronauta muestra fascinante video de la Tierra desde la Estación Espacial [VIDEO] La pérdida de peso puede curar la Diabetes Tipo 2 Google homenajeó al descubridor de la fotosíntesis con un 'doodle' Lanzan programa pionero para detectar a personas con riesgos de desarrollar Alzheimer Peruano crea novedoso procedimiento de reconstrucción facial con impresiones 3D [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi