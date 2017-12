/ Parece ser que tarde o temprano veamos a Philippe Coutinho jugando al lado de Lionel Messi en el Barcelona . Sin embargo, tras una publicación, muchos seguidores azulgranas pensaron que por fin esto podía ser realidad.Y es que la tienda oficial de Nike ' adelantó' por error el fichaje de Coutinho al conjunto dirigido por Ernesto Valverde, a través de un mensaje que ya no se encuentra publicado en su página web.En el se podía leer "Philippe Coutinho está listo para brillar en el Camp Nou. Consigue la equipación 2017/18 del FC Barcelona con el nombre del 'mago'. Date prisa, la personalización gratuita solo está disponible hasta el 6 de enero".Nike have announced Barcelona 's signing of Phillipe Coutinho on their website. pic.twitter.com/SBhZubM28d- Football Transfer (@Footy_Transferr) 31 de diciembre de 2017 Al final, sea un error o un adelanto por parte de la marca deportiva, esto ha quedado como un capítulo más de la interminable novela entre Coutinho y el Barcelona El club azulgrana deberá llegar a un acuerdo con el Liverpool para hacerse con el pase del brasileño, quien ya ha asegurado que quiere jugar en España.Vea también ¿Busca casa en Barcelona ? Philippe Coutinho al fin dejaría Liverpool Dani Carvajal: "No se ganan o pierden Ligas en diciembre" ¿Andrés Iniesta dejará la selección de España después de Rusia 2018? Revive el golazo de Coutinho en la goleada del Liverpool [VIDEO] Arsenal y Liverpool empataron 3-3 por la fecha 19 de la Premier League ¡Lo hizo otra vez! Ronaldinho anotó un golazo desde media cancha [VIDEO] Liverpool empató 1-1 con Everton en el derbi del Merseyside por la Premier League Champions League: Estos son los 16 equipos clasificados a los octavos de final [FOTOS] Liverpool apabulló 7-0 al Spartak de Moscú con triplete de Phillipe Coutinho [FOTOS] Neymar sobre lesión en Brasil 2014: 'Fue mi peor momento, solo lloraba en casa'Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi