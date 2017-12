/ Gabriel Jesus , atacante del Manchester City , asustó a propios y extraños tras sufrir una lesión durante la visita de su equipo al Crystal Palace por la vigésima primera jornada de la Premier League .A los 10 minutos de juego del compromiso disputado en Selhurst Park, la joven promesa del fútbol brasileño disputó la posesión del balón en campo rival y culminó en el suelo tras un resbalón.Entre lágrimas y evidentes expresiones de dolor en su rodilla izquierda, Gabriel Jesus abandonó el duelo para el ingresó Sergio Agüero en su reemplazo, implantando un incómodo suspenso; sin embargo, el estratega de los 'citizens' puso paños fríos a la situación.Pep Guardiola confirmó que el delantero del 'scratch' permanecerá alejado de los campos, aunque no detalló el diagnóstico de su futbolista."Gabriel Jesus está lesionado, estará fuera por tal vez uno o dos meses" , indicó tras el incidente", destacó el técnico español ante la prensa luego del discreto empate de Manchester City a domicilio.Momento exacto en el que Gabriel Jesus se lesiona. (GETTY IMAGES)Momento exacto en el que Gabriel Jesus se lesiona. (GETTY IMAGES)No obstante, el pronunciamiento de Guardiola al respecto sería un alivio para el público brasileño, ya que podría llegar a Rusia 2018 sin problemas.Vea también Ricardo Gareca es elegido segundo mejor entrenador de América en encuesta El País Peruanos conquistan 'once de la gente' de encuesta El País Paolo Guerrero es el segundo mejor jugador de América, según encuesta El País DT de Morelia: "Parece que Ray Sandoval nos va a dar mucho" Neymar ya celebra el Año Nuevo y lo hace junto a su ex novia Bruna Marquezine [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi