El ingenio de los comerciantes del Mercado Central no tiene límites y este año ha tenido como blanco a William Luna , en quien se inspiraron para realizar una piñata que se ha convertido en la atracción de los compradores para las fiestas de fin de año.El gracioso muñeco ha sido bautizado como 'Chipitay', e incluso tiene una foto del momento en el que el cantante de música andina realizó su tan comentado desnudo por cumplir una promesa tras la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018.Como se recuerda, el pasado 16 de noviembre, durante una transmisión en vivo que realizó en su Facebook , William Luna se desnudó luego que Perú venciera a Nueva Zelanda 2-0 por el partido de vuelta del repechaje.En el clip, William Luna aparece quitándose la ropa, en respuesta a las críticas de algunos de sus seguidores, que le exigían que cumpliera la promesa que lanzó semanas atrás. Si no recordabas ese momento, aquí te dejamos el video para que lo veas nuevamente:William Luna cumple su promesa y se desnuda en vivo. ( Facebook