11:34.Piura, dic. 31. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) entregó al Gobierno Regional de Piura ayuda humanitaria para un total de 291 familias asentadas en el Km.975, que fueron afectadas por la presencia de lluvias e inundaciones tras el paso del fenómeno El Niño costero en esa región.El apoyo consistió en 4,500 calaminas, 1,750 planchas de triplay, 450 camas y 600 colchones, para ser distribuidas en dicho sector; así como también de Ciudad de Dios, Nuevo Pedregal Grande y Nuevo Barrio San José, cuyas familias fueron previamente empadronadas por la Secretaría Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Cura Mori.La Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional Piura indicó que continuarán trabajando articuladamente con la municipalidad distrital, Dirección Desconcentrada del Indeci Piura, en beneficio de la población damnificada.Hasta el mes de noviembre pasado, se ha logrado entregar, en coordinación con la Dirección Desconcentrada del Indeci, 819 toneladas de alimentos no perecibles a las familias que continúan en los albergues; 539 toneladas de alimentos no perecibles a comedores populares de Catacaos, Centro Poblado Narihualá, Centro Poblado Pedregal Grande y Cura Mori.Igualmente, se entregó bienes de ayuda humanitaria no alimentarios: calaminas, planchas de triplay, camas de metal, colchón, frazadas, bidones sansón y utensilios de cocina.Estos reportes fueron divulgados por el Boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Ministerio de Defensa. .

