/ En el Perú pasa en una semana lo que en otros países podría ocurrir en años. Esta abrumadora cantidad de hechos genera un torrente de noticias y una necesidad vasta de análisis. Esa es la difícil tarea de los llamados opinólogos, tratar de procesar el caudal y esgrimir un punto de vista informado de los hechos.En esta columna, hace unas semanas me mostraba incrédulo de que las movilizaciones frenaran la avalancha en contra de las instituciones. Luego de la última marcha, es probable que no sea el caso. ¡Ojalá!En setiembre, me preguntaba si Kenji Fujimori sería una estrella fugaz sin aliados reales. Es claro ahora que la respuesta es no. El menor de los Fujimori tiene un grupo de congresistas que podrían ser más de diez.En mayo, en esta columna se discutió el tema del indulto. Aquella vez se veía a la bancada fujimorista como un grupo cohesionado con el que el Ejecutivo tenía que lidiar. Visto desde el presente, el indulto no pasó por ese grupo, que finalmente no era del todo cohesionado, sino por uno minoritario y disidente.En algunos casos nos acercamos mejor, como cuando en esta columna se analizaron las interpelaciones y se mencionó que se estaba jugando al límite del reglamento en la interpretación de las reglas de juego. El pedido de vacancia por incapacidad moral ha sido claramente un ejemplo de la capacidad de estiramiento arbitrario de las reglas constitucionales.En definitiva, el ejercicio que hacemos en estas columnas es tratar de interpretar los hechos, usando muchas veces herramientas de nuestras profesiones, a la luz de la evidencia conocida en el momento. Estas interpretaciones son riesgosas pues pueden patinar, aunque ocasionalmente den en el blanco. El valor no está finalmente en el pronóstico aventurado, sino en la interpretación auténtica. Que así se juzgue los aciertos y desaciertos de este espacio. Feliz 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi