A horas de celebrar Año Nuevo 2018 y aprovechando que es temporada de verano, muchas personas se alistan para recibirlo en las playas de nuestro litoral. Por ello, la Central de Seguridad Ciudadana del Municipio de Miraflores brinda algunos consejos para evitar posibles robos o percances que alteren la tranquilidad de esta fiesta.* Llevar la menor cantidad de objetos personales y evitar los lugares alejados o de poco tránsito . Es preferible trasladarse con movilidad propia y dejar el auto en un estacionamiento seguro.* Acudir a la playa acompañados de amigos o familiares para que las pertenencias no se queden solas en ningún momento. A la hora de ingresar al agua, hacerlo por grupos, de esta manera habrá siempre alguien cuidando las cosas.* No llevar objetos de alto valor como: joyas, tablets, celulares, laptops, entre otros.* Para evitar que los pequeños se extravíen , se aconseja a los padres de familia vestirlos con trajes de baño de colores encendidos y no distraerse conversando por el celular o con otras personas.PLAYAS APTASCabe destacar que las ocho playas de Miraflores : Los Delfines, Tres Picos, Punta Roquitas, La Pampilla, Waikiki, Makaha, Redondo y La Estrella se encuentran aptas para ser visitadas y son vigiladas por efectivos del Serenazgo, así como de salvavidas en rescates para atender las emergencias que puedan registrarse.