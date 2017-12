/ Australia es uno de los primeros países que recibe el Año Nuevo en todo el mundo. Con semanas de anticipación, los ciudadanos planean cómo usarán la pirotecnia para hacer un gran espectáculo en el cielo , pero en esta oportunidad no todo fue alegría.Y es que una gran cantidad de fuegos artificiales que debía ser lanzada en un show de 15 minutos fue detonada en pocos segundos . Esto dejó dos heridos y obligó a la evacuación de miles de personas que esperaban la llegada del 2018 en la playa de Terrigal.Reports of no serious injuries at #Terrigal fireworks after barge caught alight. Plenty of terrified kids #NYE pic.twitter.com/IyQVb6j7mN- Emma Simkin (@SimkinEmma) 31 de diciembre de 2017 Dos operarios de los fuegos artificiales fueron quienes sufrieron heridas menores por el accidente , que en primera instancia lució mucho más peligroso, al salirse de control.En diferentes videos publicados en Twitter , se ve que los fuegos artificiales estallaron en descontrol y las personas huyeron del lugar preocupadas por ser víctimas de una tragedia.Glad the two men are ok #Terrigal fireworks, was great up until. pic.twitter.com/fa8EXDE9iP- Himan (@himanshurau) 31 de diciembre de 2017 Terrigal: Two pyrotechnicians have been forced to jump off a fireworks barge after a NYE display went horribly wrong. Crowds were evacuated from the beach after the barge caught fire shortly after 9pm tonight. Photo Credit: Lexy de Zwart https://t.co/YmZX2Z4KEh #Terrigal #7News pic.twitter.com/6Q91FqVK6g- 7 News Sydney (@7NewsSydney) 31 de diciembre de 2017 La policía finalmente informó que ambos heridos fueron trasladados en ambulancia a un hospital local para recibir tratamiento.Vea también Roma prohíbe los fuegos artificiales en Año Nuevo por seguridad de personas y mascotas Joven autista fue internado por pirotécnicos en Navidad y su madre viralizó foto Quemaduras y amputaciones aumentan por los pirotécnicos [INFOGRAFÍA Y VIDEO] Incautan 14 toneladas de pirotécnicos en El Agustino #CelebraSinPirotecnia: Protege a los niños con autismo en Navidad y Año Nuevo Estas son las 10 fotos más populares de la NASA en 2017 Año Nuevo 2018: Consejos de seguridad para recibir esta fiesta en la playa Año Nuevo 2018: Estas son las 29 fiestas que tienen autorización por fin de año Cena de fin de año saludable Año Nuevo 2018: PNP lanza divertida advertencia (pero severa) sobre uso de pirotécnicosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi