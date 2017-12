/ El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino , manifestó que sus colegas de bancada que votaron en abstención para la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski "han cometido un acto de indisciplina" que debe ser revisado."No se puede obviar, no se puede decir que el fin justifica los medios, el reglamento interno dice que sí han cometido un acto de indisciplina", aseguró a Perú21 el parlamentario.Asimismo, Carlos Tubino recordó que las faltas obtienen desde una amonestación hasta una expulsión, pero que eso lo determina el comité encargado de revisar el tema."La lideresa de Fuerza Popular es Keiko Fujimori , ella es la presidenta del partido, y hay un líder histórico que es Alberto Fujimori . Las cosas como son", resaltó.Por otro lado, Carlos Tubino consideró que los miembros de su partido no debería formar parte del "gabinete de la reconciliación", pues expresó que ellos fueron elegidos para ser oposición."Si entran a un ministerio tendrán que renunciar, pero este es un tema que aún no hemos visto", señaló.Vea también Las 10 frases que marcaron la agenda política de esta semana Alberto de Belaunde: "Respetar Constitución es respetar decisiones de la Corte-IDH" Ministerio de Educación se pronuncia sobre hermana de congresista Rosa Bartra 10 momentos épicos de los políticos este 2017 que nos llenaron de vergüenza [FOTOS] Análisis.21: Albertistas, los rebeldes del fujimorismo en el Congreso Keiko Fujimori visitó a su padre en clínica antes de Año Nuevo [VIDEO] Fiscal de la Nación niega responsabilidad en filtración de audios de Marcelo Odebrecht Mario Vargas Llosa: 'PPK se ha convertido en cómplice y rehén de Alberto Fujimori' Milagros Salazar a sus colegas Robles y García: "Sus opiniones no son válidas" Juan Sheput calificó de "alentador" el alza en la popularidad de Pedro Pablo KuczynskiCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi