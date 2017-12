Neymar ya celebra el Año Nuevo y lo hace junto a su ex novia Bruna Marquezine [VIDEO]

El delantero Neymar , de vacaciones con el París Saint-Germain ( PSG ) hasta los primeros días de enero, se divierte estos días en la exclusiva isla brasileña de Fernando de Noronha, donde se reencontró con su ex novia Bruna Marquezine.El atacante viajó hasta la isla para celebrar la entrada del año nuevo y la noche del viernes participó en una animada fiesta en la que se encontraban un gran número de personalidades brasileñas, entre ellas la actriz Bruna Marquezine , de 22 años y protagonista de varias novelas en Brasil.Neymar y Marquezine, quienes habían terminado su relación a mediados de este año, se besaron durante una fiesta organizada en la isla, según imágenes captadas por un fotógrafo brasileño y reproducidas hoy por medios locales.En la fiesta también participaron otros famosos como la modelo brasileña Izabel Goulart, ex ángel de Victoria's Secret, y su pareja Kevin Trapp , portero en el Paris Saint-Germain.La isla de Fernando de Noronha es un paraíso natural situado a unos 350 kilómetros de Natal, la capital de Rio Grande do Norte (sureste), y es el destino preferido de numerosos famosos debido a su exclusividad.