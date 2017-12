/ ¡No te dejes sorprender! Para hacer valer tus derechos como consumidor al contratar un servicio o adquirir un producto, o prevenir problemas de consumo en caso decidas viajar o acudir a un local para recibir el 2018, Indecopi pone a tu disposición las siguientes recomendaciones.CONSEJOS PARA VIAJEROS:- Contrata con una agencia formal que entregue boletas de pago u otro documento para que pueda sustentar un eventual reclamo o denuncia.- Revisa el registro "Mira a quién le compras" del Indecopi para verificar si la agencia de turismo o empresa de transporte elegida ha sido sancionada anteriormente por la institución.- Verifica si la agencia de turismo cuenta con servicio de transporte, programas turísticos; así como la disponibilidad de los lugares que se visitarán, a fin de evitar el incumplimiento de los itinerarios y horarios.- Exige información clara sobre las escalas de los vuelo s, tarifas aeroportuarias, límite de equipaje, prendas adecuadas, distancias al hotel de destino, entre otras.- Si la agencia no puede cumplir con lo ofrecido , tienes derecho a la sustitución del servicio contratado por otro similar o a la devolución total de lo que pagaste. Es más, no debes permitir cobros adicionales por los servicios contratados.- Los proveedores tienen la obligación de brindar información completa para que tú, como consumidor, elijas lo que más te convenga. Además, el proveedor debe ofrecer un servicio idóneo.(USI)(USI)DERECHO A POSTERGAR O TRANSFERIR SUS PASAJES:- Las personas que viajen dentro del país, usando cualquier modalidad de transporte (aéreo, terrestre, lacustre o fluvial) tienen derecho a endosar o transferir su pasaje a otra persona. También pueden postergarlo o hacer uso de alguno de los tramos de pasajes adquiridos.- Cuando se trate de endoso, el consumidor puede transferir su boleto a un tercero, plenamente identificado. En este caso tiene que asumir únicamente el costo de emisión de nuevo boleto.- El consumidor también puede postergar la fecha del viaje. Para ello deberá abonar el saldo del pasaje de la nueva fecha, si fuera el caso. Además, deberá asumir el costo de la emisión del nuevo boleto, como en el caso del endoso.- Tanto para el endose como para la postergación, el consumidor debe hacer los trámites con una anticipación no menor a 24 horas de la fecha y hora prevista para el viaje.- Los proveedores de servicio de transporte aéreo de pasajeros deben poner a disposición de los pasajeros el Libro de Reclamaciones cuando lo soliciten. Además, pueden implementar cualquier otro medio alternativo que permita el ingreso y registro de quejas y reclamos a distancia.CONSEJOS A TENER EN CUENTA PARA FIESTAS DE FIN DE AÑO- Los promotores de espectáculos deben respetar la capacidad máxima del local donde se desarrollarán las actividades.- Ademas, deben respetar las zonas establecidas de acuerdo al pago realizado por los consumidores , es decir, zona preferencial, VIP, Plantinum, etc; según sea el caso; así como cumplir con el horario previamente anunciado.- Los organizadores deben brindar la alimentación y otros productos para la realización de la fiesta de Año Nuevo , tales como cotillón, champagne, corcho libre, etc.; tal cual haya sido promocionado.- Si por algún motivo de fuerza mayor el evento tuviera que ser cancelado, la empresa organizadora está en la obligación de avisar con anticipación a los consumidores y devolverles el dinero que invirtieron. Esto se hará en un plazo razonable y de acuerdo a un cronograma.- Se recomienda guardar el ticket y el aviso publicitario del espectáculo o fiesta que elegiste, pues servirán como prueba, en caso se registre algún incumplimiento por parte de los organizadores y así podrás presentar los reclamos o denuncias que consideres necesarios.- Cabe precisar que la Dirección General de Gobierno Interior ha indicado una relación de fiestas que cuentan con autorización en este LINK .(USI)(USI)¿DÓNDE Y CÓMO DENUNCIAR?Indecopi recuerda a los consumidores que son los principales aliados para detectar las infracciones a las normas. En ese sentido, pueden presentar sus denuncias informativas con medios probatorios (fotos y/o videos) o realizar sus consultas, a través de los siguientes canales:* Portal institucional* Reclamos Indecopi (App para Android)* Correo electrónico ( [email protected] * Servicio de Atención al Ciudadano (224 7777 desde Lima o al 0800-4-4040 para provincias).Vea también MIDIS superó metas del 2017 y brindó ayuda a millones a través de programas sociales [FOTOS] Balacera en fiesta de cumpleaños dejó 5 muertos en Trujillo [VIDEO] Incautan dos toneladas de productos pirotécnicos en Chiclayo Evangelina Chamorro: El símbolo de lucha en medio de la tragedia Asaltantes arrebatan cerca de S/100 mil a pasajero de minivan en PunoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi