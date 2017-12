/ A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público sostuvo que su titular, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , "no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo Odebrecht ".El testimonio del ex CEO de Odebrecht fue recogido por el fiscal José Domingo Pérez, cuando fue a interrogarlo a Brasil el pasado 9 de noviembre en busca de esclarecer las anotaciones que fueron halladas en la agenda del ex mandamás de la empresa Odebrecht y en las que se hace referencia a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori."El titular del Ministerio Público descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de custodia de seguridad de dicho material que se encuentra en proceso de transcripción y traducción", se indica en el comunicado de la Fiscalía.Todo ello debido a que este sábado el portal IDL-Reporteros reveló una serie de audios de Marcelo Odebrecht , en los que se reproduce su testimonio ante el fiscal Pérez.#URGENTE El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo #Odebrecht tomado en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez. Audio le fue entregado apenas llegó a Lima. (1/2) pic.twitter.com/C1TPYZiS5u- Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 31 de diciembre de 2017 #URGENTE El titular del Ministerio Público descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de custodia de seguridad de dicho material que se encuentra en proceso de transcripción y traducción. (2/2) pic.twitter.com/DqF4JAca0Z- Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 31 de diciembre de 2017 Vea también Estas son las mejores frases de Mario Vargas Llosa sobre el indulto a Alberto Fujimori [FOTOS] Mario Vargas Llosa: 'PPK se ha convertido en cómplice y rehén de Alberto Fujimori' Milagros Salazar a sus colegas Robles y García: "Sus opiniones no son válidas" Juan Sheput calificó de "alentador" el alza en la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski Maritza García: "Dependerá de Keiko Fujimori si le da luz verde a Petrozzi" para ser ministro de Cultura Marcelo Odebrecht: "Yo estuve con Alan García seis o siete veces" Keiko Fujimori: "Marcelo Odebrecht en mi caso especula. No me conoce, ni me dio dinero" [FOTOS] Marcelo Odebrecht: 'Yo imagino que PPK sí ha recibido 'pagos no contabilizados'' Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori: "Es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido" Alan García: "Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte (a mí)"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi