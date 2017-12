/ Perú21 eligió, como todos los años, a los personajes que más destacaron y que marcaron la agenda de este 2017. Entre los escogidos hay mujer es y hombres de coraje, gente de principios y de mucha entrega, así como algunos que causaron polémica o hicieron noticia por sus escándalos. Entre todos resalta la figura de un argentino: Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana, quien, pese a no ser peruano, demostró que su compromiso va más allá de una camiseta, pues, con disciplina, coraje y esfuerzo, logró que el Perú clasificara al Mundial de Rusia 2018 , un sueño que esperó 36 años y que todos los peruanos agradecen.1. RICARDO GARECA: EL FLACO QUE NOS DEVOLVIÓ LA SONRISAEs el minuto 94 y Perú vence a Nueva Zelanda. El Nacional revienta de placer. Nunca nada fue tan rojo y blanco. Lágrimas, gritos, furia. Resistimos a treinta y seis años de dolor y Perú estará en un mundial en menos de un segundo. Pitazo final. Padres, hijos, nietos se miran incrédulos, lloran por compartir el sueño juntos. El abrazo más sincero del mundo ocurre en una cancha de Lima. Los jugadores saltan, no sabían que tenían tanta alegría acumulada. Pero en el campo, a un ladito de la zona técnica, Ricardo Gareca no se inmuta. Ricardo es la tranquilidad.RICARDO GARECARICARDO GARECAUSIGARECA, EL APOSTADORRicardo siempre fue perfil bajo. Responde solo cuando lo tiene que hacer y nunca pierde el control. En 2007, cuando pisó por primera vez el Perú para dirigir a Universitario, recordó aquella tarde del 85 cuando metió el 2-2 en Argentina para dejar a la blanquirroja sin el Mundial del 86. "El verdadero héroe fue el 'Pato' Fillol", dijo con absoluta modestia, humildad que no perdió cuando volvió al país 10 años después para ser el DT de la selección peruana. Era 2015 y no pocos creían que se trataba solo de un flaco desgarbado, una ilusión más en el banco. Total, desde el 82 ya habíamos probado con 16 peruanos, 2 brasileños, 2 uruguayos, 1 colombiano y 1 serbio. Quizás el argentino rompería el maleficio.Y lo que hizo primero fue llevar a Christian Cueva a la Copa América 2015. No al 'Cuevita' de hoy, sino a ese que venía cumpliendo una campaña bajísima con Alianza. Cauto, el 'Flaco' soportó las críticas en silencio. Dos años después somos nosotros los que callamos. Gareca no es 'Tigre' solo por su altura, melena y manos grandes. Lo es por su fiereza al apostar.Manzaneda, Santamaría, Abram, Loyola, Cartagena, Aquino, los juveniles a los que llamó en este proceso, lo pueden confirmar. Siempre lleva los dedos a la cabeza, siempre está pensando.LLOREMOS TODOSPero Gareca, el perfil bajo, cauto y modesto, también se quiebra. En el fútbol solo había llorado tres veces y la última, con un título de Vélez. La hazaña con Perú parecía que lo embargaría, pero hasta el final el hombre flaco se mantiene silencioso, resistiéndose a unas lágrimas necesarias. Su serenidad continúa hasta que voltea a la tribuna. Allí su dos hijos argentinos vestidos de rojo y blanco le levantan los brazos con ojos inundados. Gareca ya no resiste más. Si hay algo capaz de quebrarlo, es su familia. Llora y lo hace con el Perú entero. Cueva se le acerca y él lo abraza como un padre. Lloran juntos, ya no es más un extranjero en Perú. Nunca más lo será.2. RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHOSu nombre difícilmente será olvidado, pues se trata del juez que este año ordenó la prisión preventiva para Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo y cinco ex directivos de empresas consorciadas de Odebrecht. Por si eso fuera poco, este juez también declaró fundado el allanamiento a los locales del partido Fuerza Popular.RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHORICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHOUSI3. EVANGELINA CHAMORROLa humilde mujer de 32 años que tragó lodo, se llenó de barro y literalmente y contra todo pronóstico emergió del huaico que azotaba Punta Hermosa, en marzo pasado, se convirtió en un símbolo de lucha en medio de la catástrofe que afectó el país. Su imagen recorrió el mundo e inspiró a muchos peruanos.EVANGELINA CHAMORROEVANGELINA CHAMORROUSI4. PAOLO GUERREROPese a que no pudo estar en los partidos de repechaje y ha sido suspendido seis meses por la FIFA tras el hallazgo de una sustancia prohibida en su organismo, el rol del capitán de la selección peruana ha sido decisivo para coronar la campaña al Mundial Rusia 2018. El cariño y respaldo de los peruanos son evidentes.PAOLO GUERREROPAOLO GUERREROUSI5. OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIALa ex pareja presidencial hizo noticia este año, pero esta vez no fue por sus obras, sino porque en julio pasado el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso su prisión preventiva por 18 meses, como parte de la investigación que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos.OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIAOLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIAUSI6. ARLETTE CONTRERASSímbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer . Es la primera peruana con el galardón a las Mujeres de Coraje, recibió el nombramiento de la revista Time como activista por la lucha contra la violencia de género e integra el Top 100 de las personas más influyentes del mundo en la categoría de íconos.ARLETTE CONTRERASARLETTE CONTRERASUSI7. KENJI FUJIMORIEl congresista por el partido Fuerza Popular ha sido noticia este año no solo por su activismo digital sino principalmente por sus decisiones políticas, pues muchas veces ha ido en contra de su propio partido y ello le ha valido una sanción de su bancada. Sin embargo, su votación contra la vacancia presidencial y la presunción de que habría usado esa arma para lograr la liberación de su padre han motivado el cuestionamiento y rechazo de un gran sector de los peruanos.KENJI FUJIMORIKENJI FUJIMORIUSI8. SALVADOR DEL SOLARDurante todo el año, el renunciante titular de Cultura se ha mantenido en los sondeos de opinión como el ministro con mayor nivel de aprobación a su gestión. Su carisma, su identificación con los grupos minoritarios, sus ingeniosas respuestas ante temas controversiales y su decisión de dar un paso al costado tras el indulto a Alberto Fujimori le han hecho ganar popularidad.ooooooSALVADOR DEL SOLARSALVADOR DEL SOLARUSI9. PEDRO PABLO KUCZYNSKIEl jefe de Estado terminó el año en medio de una gran crisis política. Ello por la develación de sus consultorías a la cuestionada empresa Odebrecht. Días antes de Navidad, el mandatario se salvó de un pedido de vacancia del Congreso que lo hizo tambalear en la presidencia. Luego, el indulto concedido al ex presidente Alberto Fujimori dejó su gestión aún más debilitada.PEDRO PABLO KUCZYNSKIPEDRO PABLO KUCZYNSKIUSI10. LUZ IBÁÑEZPor primera vez en la historia, un experto peruano integra la Corte Penal Internacional. La elegida fue Luz Ibáñez, la jueza que destaca por su impecable trayectoria al frente de las fiscalías Antiterrorismo y de Derechos Humanos y quien también participó en el juicio contra el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.LUZ IBÁÑEZLUZ IBÁÑEZUSI11. CARLOS BASOMBRÍOEl ex ministro del Interior tuvo una de las carteras más complicadas en el gabinete: revertir la preocupante inseguridad ciudadana. Logró la captura de 98 bandas organizadas en diversas zonas del país. A fines de diciembre, renunció a su cargo tras destaparse los presuntos vínculos del actual mandatario con la constructora brasileña Odebrecht.CARLOS BASOMBRÍOCARLOS BASOMBRÍOUSI12. PABLO SÁNCHEZLos últimos meses no han sido nada fáciles para el fiscal de la Nación. Fue denunciado constitucionalmente por Fuerza Popular por no investigar a las constructoras peruanas que se consorciaron con Odebrecht. Aunque después amplió la investigación, aseguró que no fue como consecuencia de la denuncia.PABLO SÁNCHEZPABLO SÁNCHEZUSI13. ALBERTO FUJIMORIEl cuestionado indulto otorgado al ex mandatario preso por crímenes de lesa humanidad hizo que lograra gran protagonismo al finalizar el año. Dejando de lado la controversia nacional e internacional por la celeridad con que se tramitó la gracia presidencial y la posibilidad de un 'pacto de impunidad' con Pedro Pablo Kuczynski, el ex presidente pidió perdón a los peruanos que defraudó durante su gobierno.ALBERTO FUJIMORIALBERTO FUJIMORIUSI14. SUSANA VILLARÁNAunque no ostenta ningún cargo público, la ex alcaldesa de Lima ganó protagonismo este año luego de que el Ministerio Público anunciara una investigación y dispusiera su impedimento de salida del país por los presuntos aportes que habría recibido de Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria.SUSANA VILLARÁNSUSANA VILLARÁNUSI15. JONATAN RELAYZEEl joven cineasta peruano fue la revelación este año con su ópera prima Rosa Chumbe, la cual fue preseleccionada para representar al Perú en los Oscar en la categoría a Mejor Película Extranjera. Aunque no pasó a la etapa final, el filme ha sido elogiado por la crítica especializada y alcanzó el galardón a Mejor Película en el Festival de Cine de Lima.JONATAN RELAYZEJONATAN RELAYZEUSI16. MITSUHARU 'MICHA' TSUMURASin duda, este fue el año del mentor de la cocina nikkei en el Perú. Su restaurante, Maido, fue elegido el octavo mejor restaurante del mundo en The World's 50 Best Restaurants, el número uno en el Perú en los premios Summum y el mejor de la región en el Latin America's 50 Best Restaurants.MITSUHARU 'MICHA' TSUMURAMITSUHARU 'MICHA' TSUMURAUSI17. JULIO GRANDASin la fanaticada que logra conquistar el fútbol, pero con la precisión, inteligencia y humildad que lo caracteriza, el Gran Maestro Internacional se convirtió este año en Maestro Senior, al ganar en Italia el disputado Campeonato Mundial de Ajedrez Senior, en la categoría 50 a 60 años.JULIO GRANDAJULIO GRANDAUSI18. GERARDO CHÁVEZEl maestro trujillano cumplió 80 años de inagotable trabajo artístico y creativo. Como un homenaje a su trayectoria y a su trabajo como gestor cultural, su prolífica obra fue presentada en la exposición monumental Chávez 80, que reunió las obras más representativas de las diversas etapas creativas del pintor.GERARDO CHÁVEZGERARDO CHÁVEZUSI19. GIOVANNA NÚÑEZ LA LÁEste ha sido un año de crecimiento para la cantautora peruana, que, tras su exitosa presentación en el Festival Marvin de México, se hace un espacio en el circuito musical latinoamericano. Su nueva producción Zamba puta logró ubicarse en algunos rankings entre los discos del año.GIOVANNA NÚÑEZ LA LÁGIOVANNA NÚÑEZ LA LÁUSI20. SUSANNE NOLTENIUSEl Premio Nacional de Literatura volvió después de tres años y Susanne Noltenius fue la ganadora en la categoría Cuento, por su libro Tres mujer es, una publicación que aborda el papel de la mujer en la vida actual y los retos que debe enfrentar para conjugar la familia, el trabajo y la vida personal.SUSANNE NOLTENIUSSUSANNE NOLTENIUSUSI21. SOLDADOS DE LAS FUERZAS ARMADASLa solidaridad de los militares que intervinieron en las acciones de rescate ante la emergencia por El Niño costero es digna de aplauso, pues, aun arriesgando sus vidas, estos efectivos se pusieron al servicio de la patria y salvaron a decenas de niños que quedaron atrapados por los desastres.SOLDADOS DE LAS FUERZAS ARMADASSOLDADOS DE LAS FUERZAS ARMADASUSI