/ Lucas Viatri , delantero argentino de Peñarol , no pasó una amena Navidad tras sufrir un accidente pirotécnico que le afectó la retina del ojo izquierdo.Luego de consagrarse campeón del fútbol uruguayo con el 'carbonero', el ex atacante de Boca Juniors retornó a su país para celebrar las festividades de fin de año; sin embargo, un incidente frustró su merecido festejo."La información que tenemos es que con fuegos artificiales tuvo un accidente, le explotó algo cerca de la cara y le afectó uno de los ojos" , informó Rodolfo Catino , vicepresidente del club uruguayo.Según consignó la agencia de noticias EFE, Viatri guardará reposo a la espera de que se reduzca la inflamación de la herida, cuya gravedad determinará el tiempo total de recuperación que necesitará el futbolista.