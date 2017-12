/ El Ministerio de Educación se pronunció este domingo sobre el caso de Tania Bartra, hermana de presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra , quien había sido cuestionada por brindar servicios para ese sector." La señora Tania Bartra Barriga ha ofrecido sus servicios hasta la primera quincena de diciembre de este año y actualmente no cuenta con vínculo contractual con el Minedu ", señaló el ministerio en su cuenta de Twitter.Precisó que dicha profesional fue contratada antes de que Rosa Bartra (Fuerza Popular), ejerciera sus labores de congresista de la República.Según explicó, la Dirección de Gestión de Recursos Educativos y el Programa de Educación Básica para Todos la contrató para brindar servicios en la especialidad de ingeniería informática antes del 28 de julio de 2016.Ministerio de Educación emitió comunicado por las redes sociales Ministerio de Educación emitió comunicado por las redes sociales Hace unos días, el diario Correo informó que la hermana la fujimorista Rosa María Bartra brindaba servicios al Ministerio de Educación, a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que los familiares de congresistas tengan contratos con las entidades gubernamentales.Citó, además, el artículo 11 de la referida ley que indica que "el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad" de las personas que ejercen una función pública "están impedidos de contratar con el Estado".Vea también Culminó interrogatorio fiscal al presidente Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht Ampuero, Bartra y Príncipe: Mujeres y anticorrupción Indira Huilca afirmó que se debería acusar constitucionalmente a Aráoz y a Mendoza Doctor Elmer Huerta: "Desde el punto de vista médico, este indulto no tiene una razón" Luisa María Cuculiza: "Si no fuera por Fujimori, Abimael Guzmán estaría en Palacio" Trasladan a Nadine Heredia a la Dinoes para que se reúna con su familia por Navidad Análisis.21: Albertistas, los rebeldes del fujimorismo en el Congreso 10 momentos épicos de los políticos este 2017 que nos llenaron de vergüenza [FOTOS] El tema de hoy: Cuentas por saldar Mario Vargas Llosa: 'PPK se ha convertido en cómplice y rehén de Alberto Fujimori' Milagros Salazar a sus colegas Robles y García: "Sus opiniones no son válidas" Juan Sheput calificó de "alentador" el alza en la popularidad de Pedro Pablo KuczynskiCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi