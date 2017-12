/ Muchos resaltan el crecimiento económico de los noventa, pero pocos hablan de si ese crecimiento contribuyó o no a la reducción de pobreza en el país. Al empezar la década de los noventa, según el INEI, el 57.4% de los peruanos se encontraba en situación de pobreza y el 26.8% en pobreza extrema.Esto significa que el Perú tenía, en 1991, 12.6 millones de pobres y 5.9 millones de pobres extremos. Durante la década de los 90, el PBI creció en promedio un 4.6% y la pobreza se redujo en 2.6%. Sin embargo, si hablamos de número de pobres, para 2001 la población pobre había aumentado a 14.4 millones de personas y a 6.4 millones de pobres extremos.Durante la década de 2000, la economía creció en 6.2% y la pobreza se redujo en 24% y en 16.8% de pobreza extrema, en comparación con la década anterior. Esto significa, en número de pobres, que se redujeron 5.4 millones de pobres y 4.2 millones de pobres extremos.Es decir, mientras en la década de los noventa, el número de pobres aumentó, en la década de 2000 se obtuvo una reducción significativa de pobres.Esta situación se explica porque la política social de los noventa se restringió a ser asistencialista, enfocada en repartir alimentos, útiles escolares y ropa, aumentando la dependencia y clientelismo entre pobres con el gobierno de turno.En la década de 2000, primó el enfoque de desarrollo de oportunidades y de lucha contra la inequidad y exclusión social, lo que hizo que los pobres no solo dejen de ser pobres sino que se rompiera con la herencia de pobreza fortalecida en los noventa.Para hacer un análisis de cómo nos fue, no debemos restringirnos en medir nuestra burbuja mesocrática, sino en basarnos en datos que generen una mejor evidencia de cómo le fue al resto de peruanos.No nos dejemos engañar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi