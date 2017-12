/ El 2018 esta a la vuelta de la esquina, y como es costumbre entre los peruanos, diversas cábalas y rituales para atraer la suerte, la salud, el dinero o el amor, son puestas en práctica durante la celebración de Año Nuevo .Al respecto, en el 'Campo de Marte', primera cuadra de la avenida Salaverry, la 'Feria de los Deseos', ofrece una serie de amuletos y rituales para todos los gustos y pedidos.Entre los amuletos y rituales más comprados y pintorescos tenemos:LIMPIA CON CUY NEGROEl uso de este animalito no se limita solamente a la cocina peruana. Un cuy seleccionado, con las características específicas mencionadas, es usado también para limpiar el cuerpo de las energías negativas y las dolencias padecidas por los 'pacientes' del curandero.LA ROPA INTERIOR AMARILLAUna de las costumbres más populares por estas fechas es usar una ropa interior de color amarillo durante la celebración de bienvenida del nuevo año. Hay prendas de todo tipo, y ahora se han agregado otros colores como nuevos significados, como el rojo para el amor y verde para la esperanza y la salud, según comentan los expertos de la feria.AMULETOSLos hay de todo tipo y para todo propósito, desde pequeñas casitas y autos para conseguirlos en la vida real, hasta fajos de billetes para que el dinero no falte en este 2018. Una figura que predominará, es la imagen del perro, debido a que según el horóscopo chino, el próximo año está dedicado a este animal.EL EKEKOImposible no mencionar al popular ekeko, ese ser sobrenatural de la cultura andina que atrae la suerte y la prosperidad. Representado típicamente como un simpático y sonriente hombrecillo al que se le colocan diversas objetos, semillas y réplicas de billetes, según lo que se quiera para el nuevo año.EL TORITO DE PUCARÁAl igual que el ekeko, el Torito de Pucará es otro de los amuletos típicos de los peruanos, cuya popularidad lo han convertido en un símbolo de la identidad andina peruana. Este tiene un propósito similar al ekeko, pero pensado para bendecir y atraer la felicidad al hogar. La costumbre es colocarlo en el tejado o techo de la casa que se quiere bendecir.BAÑO DE FLORECIMIENTOMomentos previos a la media noche, un baño de florecimiento para recibir el nuevo año con energías renovadas, es otra de las costumbres populares. No tener una tina repleta de pétalos no es impedimento, basta con una cantidad simbólica de pétalos y la caída de agua sobre el cuerpo.Vea también Año Nuevo 2017: PNP lanza divertida (pero severa) sobre el uso de pirotécnicos Flavia Laos cautiva a sus seguidores de Instagram con esta foto Reniec publica singular lista de nombres alusivos a Año Nuevo Mujer Power: ¡Este 2018 incrementa tu poder femenino con estos consejos! ¿Cuántos nombres de peruanos están inspirados en el anime 'Cardcaptor Sakura'? ¿Cómo combatir la resaca de Año Nuevo? Con estos platillos 'levanta muertos', revivirás [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi