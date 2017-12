/ Las familias de Valeria Roggero y Jefferson Farfán son muy unidas. Por ello, el delantero del Lokomotiv no escatima en brindarle lo mejor a su 'ahijada'. En ese sentido, ambos, en compañía de otros amigos, compartieron un viaje familiar en avión privado.La ex pareja de Yordy Reyna utilizó su cuenta personal de Instagram para mostrar el momento de su agradable travesía. A través de videos y fotos, la joven evidenció la emoción de las comodidades de un servicio de transporte de lujo.InstagramAdemás, el atacante de la selección peruana también se animó a publicar instantáneas de su viaje que, al parecer, tendría un destino, donde todos pasarían las celebraciones por Año Nuevo.InstagramA raíz de su separación con Reyna, Roggero ha decidido tomarse un tiempo para disfrutar de sus amigos y familia. Al menos, así lo hace evidenciar en sus redes sociales InstagramVea también Alberto Rodríguez renovaría por Universitario Gonzalo Godoy renovó por todo 2018 Argentinos se burlan de Chile y Arturo Vidal por Año Nuevo James Rodríguez sorprende a barbero con generosa propina Dybala sentencia triunfo de la Juventus con golazo al estilo Messi [VIDEO] Declaran "vecino ilustre" de San Luis a Renato Tapia [VIDEO] Guastavino: "Estuve dispuesto a sacrificar mucho, pero no quisieron" Renato Tapia integra equipo ideal en Holanda Yulián Mejía, refuerzo de Sporting Cristal: "Espero estar a la altura de ese compromiso" Bundesliga destaca espíritu solidario de Claudio PizarroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi