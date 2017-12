/ Valeria Mandakovic , psicóloga y fundadora del Centro Alama suministró una lista de 5 rituales que se deberían realizar este 31 de diciembre .La especialista aconseja rodearse de buena compañía, de personas que lo hagan reír y, con quienes, lo pase bien.A continuación los rituales:1.- V igile sus emociones :Si son negativas, atraerás cosas negativas, lo que puede dificultar la materialización de los sueños.2.-Cuide sus palabras:Si dice cosas negativas también atraerá negativismo y fomentará un clima emocional de baja vibración3.-Limpieza Energética:Solo basta con cerrar los ojos, imaginar que está consigo mismo y que en alguna parte hay un túnel violeta que transmuta toda lo malo que le sucedió este 2017 en algo bello.4.- Vaciado de Interferencias:Hoy pídale a la energía de Amor Universal que le muestre todo aquello que dificulta o impide que se materialicen sus deseos. Todo lo que llegue, ya sea a nivel visual, auditivo, sensaciones corporales, emociones o pensamientos que irrumpen, lo entienda o no, lo va a ir dejando en el túnel violeta y observe (aunque no es obligatorio) en qué se transforma.5.- Escribir los deseos:Finalmente, escriba uno o dos deseos especiales que quiera concretar el 2018. Estos anhelos deben ser solo con beneficio para usted, es decir, no puede pedir para otra persona. Escriba el o los deseos con todo los detalles posibles para que se materialicen y todos los días, incluso después de Año Nuevo , imagine disfrutar, por lo menos una vez al día, que ya tiene todo eso que pidió.Luego de hacer todo esto y otros rituales que usted suela realizar la Noche Vieja , brinde y dé gracias por las bendiciones de este 2017 antes que se vaya.Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi