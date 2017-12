/ 13:05.Lima, dic. 31. Un sismo de 3.6 grados de magnitud en la escala de Richter se registró hoy en el departamento de Arequipa, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió al promediar las 09:57 horas, y su epicentro se localizó a 28 kilómetros al noroeste del distrito de Vítor, provincia de Arequipa, con una profundidad de 102 kilómetros. Sismo 31/12/2017 09:57:36 HL Mag3.6 ML;Pro102 Km La-16.3 Lo-72.1 28 Km NO de Vítor-Arequipa https://t.co/URSnIiWKIT- Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 31 de diciembre de 2017 El IGP también precisó que el temblor no fue sentido por la población. Las autoridades de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi