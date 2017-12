/ 10:00.Madrid, dic. 31. Tras dos ventanas sin poder fichar por la sanción de la FIFA , el Atlético de Madrid pudo al fin presentar este domingo a sus dos nuevos jugadores: el delantero hispanobrasileño Diego Costa, que regresa al club, y a Víctor 'Vitolo' Machín, procedente del Sevilla. "Me he preparado bien y estoy ansioso por jugar y ayudar al equipo", declaró Diego Costa tras ser presentado ante más de 25.000 espectadores en el Wanda Metropolitano, según las cifras del club colchonero. "Estoy apto para jugar con (Antoine) Griezman, con (Fernando) Torres… Sé que hay mucha competencia y va a haber una buena pelea" por los puestos de titular en la punta del ataque del equipo que entrena Diego Simeone, añadió el delantero. Diego Costa, tras negarse a volver a jugar con el Chelsea al término de la pasada temporada por un enfrentamiento con el técnico Antonio Conte, se quedó fuera del equipo londinense al principio de la presente y sólo comenzó a entrenarse con el Atlético una vez confirmada su vuelta a España. Costa, de 28 años y 16 veces seleccionado con España, no ha podido debutar antes por la sanción impuesta por la FIFA al Atlético de Madrid de dos ventanas sin poder inscribir jugadores por irregularidades en el fichaje de menores extranjeros para las categorías inferiores. El jugador originario de Lagarto (este de Brasil) ya jugó en el Atlético de 2010 a 2014, cuando fue traspasado al Chelsea, club con el que fue dos veces campeón de la Premier League (2015 y 2017). Ahora regresa de Stamford Bridge por unos 55 millones de euros (más 10 en variables), según la prensa española. Por su parte, el extremo 'Vitolo' abandonó el Sevilla el pasado mes de julio tras pagar la cláusula de rescisión de 37,5 millones de euros y, antes la imposibilidad de jugar con el Atlético de manera inmediata, ha disputado la primera parte de la temporada cedido a su club de origen, Las Palmas. El jugador canario, no obstante, se ha perdido todo el mes de diciembre por una lesión. "El tema de la lesión quedó atrás. He venido un mes haciendo trabajo con los fisioterapeutas. Y bueno por este lado, me quedo mucho más tranquilo, ya esta olvidado", aseguró el jugador, de 27 años y 11 veces internacional con La Roja. El Atlético de Madrid espera que la llegada de estos dos jugadores ponga fin a los problemas del equipo para marcar, un déficit que provocó su eliminación de la Liga de Campeones en la primera fase por primera vez en los últimos cinco años. Este fiasco se produce en una temporada en la que el equipo madrileño ha estrenado su flamante nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, con capacidad para 68.000 espectadores. En la Liga, no obstante, el equipo de Simeone es segundo, aunque a 9 puntos del líder Barcelona Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi