/ Más de 60 personas ingresaron este domingo al terreno de la planta transmisora de Radio Fe y Alegría en el municipio Guajira , estado Zulia , y derribaron la torre que estaba en mantenimiento .El grupo picó la torre y las guayas con hachas y machetes , al parecer para vender las partes como chatarra en Colombia , informó Radio Fe y Alegría .De acuerdo al portal informativo de la emospra, a las 6:40 am dos funcionarios de Poliguajira se presentaron en el lugar y fueron desalojados por los responsables . A las 8:30 am, otros dos funcionarios se acercaron a la zona , pero ya 90% del material de la torre había sido robado.Derriban torre de transmisión de @radiofeyalegria #Paraguaipoa 92.3FM en mcpio #Guajira Zulia. Más de 60 personas la desvalijan. Autoridades policiales y militares aún no hacen acto de presencia 8:20am pic.twitter.com/kv72CLvdUr— Radio Fe y Alegría (@radiofeyalegria) 31 de diciembre de 2017 Más de 60 personas armadas con hachas y machetes entraron al terreno de la planta transmisora de @radiofeyalegria #Paraguaipoa , #Guajira #Zulia , este #31Dic a las 5am y cortaron las guayas de acero derribando la torre de hierro galvanizado de más de 120mts https://t.co/jRFGKELrEt pic.twitter.com/46LfBbX9QZ— Radio Fe y Alegría (@radiofeyalegria) 31 de diciembre de 2017 Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi