Lima, dic. 31. El ministro de la Producción, Pedro Olaechea, señaló hoy como balance del sector, que en el presente año se formalizaron más de 6,080 pescadores artesanales como política para mejorar su calidad de trabajo y vida para sus familias. "Este logro, que marca un hito en los esfuerzos del Gobierno en materia de formalización, se ha concretado gracias al trabajo conjunto de la Autoridad Marítima, los Gobiernos Regionales y el Ministerio de la Producción" subrayó. Indicó que las referidas instituciones "articularon una plataforma virtual" que permite la formalización de una embarcación de hasta 6.48 de arqueo bruto, sin costo y en diez días. Refirió que desde su portafolio ha impulsado en el 2017 un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la pesca artesanal, y precisamente una de las primeras iniciativas en entrar en vigencia fue el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa). Desde su implementación, en febrero pasado, se han formalizado más de 6,080 propietarios de embarcaciones pesqueras a través de esta plataforma virtual. La cifra, que supera la meta inicial de 6,000 embarcaciones, se espera que siga en aumento hasta que concluya el presente año. Establecen límites de pesca jurel y caballa para todo tipo de flota en 2018 Seguridad En materia de seguridad, indicó que su portafolio promovió la creación del Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA), que cubre los riesgos de muerte y accidentes que sufran los pescadores artesanales independientes. La iniciativa, aprobada por el Congreso de la República, beneficiará a más de 40,000 pescadores independientes. "Es otro logro importante, ya que por primera vez se hace obligatoria la cobertura contra accidentes y se cierra una brecha social pendiente de atención", subrayó. "Además, se ha constituido como un ejemplo de cooperación entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo", destacó. Otro tema relevante, resaltó el titular de la Producción, fue la emisión del Decreto Supremo 289-2017-EF que modificó el reglamento de la Ley Nº 30003, Ley que crea el Régimen de Seguridad Social para los trabajadores y pensionistas pesqueros que facilita el acceso de los pescadores y jubilados a dicho régimen especial. Impulso a pesca y acuicultura En lo que respecta a la competitividad, el ministro Olaechea recordó que se puso en marcha el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), cuya principal tarea será cofinanciar a nivel nacional los mejores proyectos de investigación e innovación en estos campos productivos. "Por primera vez el Perú contará con un programa que será como un laboratorio de proyectos innovadores para aumentar la competitividad y productividad del sector; y el ritmo de crecimiento de las principales cadenas de valor pesqueras y acuícolas", sostuvo. Hasta el 2021, el PNIPA cofinanciará un total de 2,000 subproyectos en pesca y acuicultura, seleccionados a través de convocatorias públicas a nivel nacional: 261 serán proyectos de investigación y 1,723 proyectos de asistencia técnica y capacitación. Asimismo, destacó que el Ministerio de la Producción, a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), firmó con autoridades de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de la República Popular China el protocolo sanitario para la exportación de langostinos peruanos al mercado de ese país. Este convenio, indicó, permitirá el ingreso de los langostinos al gigante chino y contribuirá a elevar la exportación de este producto nacional de 150 millones de dólares a 200 millones de dólares anuales en el 2018. Por otro lado, resaltó que se logró transferir por primera vez la cuota de jurel de alta mar (10,000 toneladas) asignadas al Estado Peruano por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS). De esta manera, se recaudó ingresos para el Estado por 620,500 dólares y se aseguró la entrega de 6,500 toneladas de jurel de alta mar en el territorio nacional durante el primer trimestre del próximo año. Ica: 540 pescadores se benefician con proyecto de cultivo de conchas de abanico CTS y lucha contra la pesca ilegal En el año que finaliza, Olaechea recordó que su portafolio también dio importantes pasos para lograr un manejo responsable de nuestras pesquerías y erradicar la pesca ilegal, que amenaza la sostenibilidad de los recursos pesqueros. En ese sentido, refirió que se aprobó y ratificó el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO (MERP), destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). Además, nuestro país ha sido elegido, por primera vez, sede de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre delitos pesqueros, que organiza anualmente Interpol. Ambas iniciativas, sostuvo, promoverán la cooperación eficaz y el intercambio de información entre 76 países donde ya rige este acuerdo internacional, cuyo objetivo final es garantizar el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos hidrobiológicos. Respecto al impacto de los ajustes efectuados al Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Rispac), el titular del sector explicó que la nueva metodología de cálculo de multas permitirá, entre otras cosas, la racionalización de las multas en términos económicos y una probabilidad de mejora en términos de sostenibilidad del recurso, que favorecerá a los agentes pesqueros (embarcaciones pesqueras y plantas pesqueras). CTS: Pescadores podrán retirar hasta 90 % por cese de pesca de anchoveta Finalmente, un tema no menos importante, acotó, fue la publicación del Decreto de Urgencia N° 015-2017, que permite a lostrabajadores pesqueros con derecho a Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) disponer libremente de hasta el 90% del saldo contable de los depósitos e intereses acumulados de este beneficio hasta el próximo 31 de marzo de 2018.