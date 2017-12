/ Los jueces de la Sala Penal Nacional han señalado que no acatarán el nuevo Estatuto que, según ellos, les resta competencias para ver casos ligados a " Lava Jato ".En entrevista con Correo , el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , calificó este hecho como un acto de rebeldía e insubordinación.¿Hay un desorden en el Poder Judicial (PJ)?Lamento que, en un clima de inestabilidad política en otros poderes del Estado, se quiera trasladar ese escenario al sistema de justicia. Lo más grave es que quienes intentan generar un ambiente de inestabilidad y zozobra sean los propios jueces del PJ. Este es un hecho inaudito, un acto de rebelión, de jueces contra los órganos de gobierno del PJ, que es el Consejo Ejecutivo, el cual yo presido.Los jueces de la Sala Penal Nacional (SPN) han emitido un documento dirigido a la Sala Plena de la Corte Suprema, la cual usted preside, para que se pronuncie. ¿Qué va a pasar?Sí, se trata de un memorial firmado por los 32 jueces de la SPN, donde se dirigen a los jueces supremos de la Sala Plena de la Corte Suprema. Hasta por una regla de cortesía, debieron dirigirse al presidente del Poder Judicial y por su intermedio a los jueces de la Sala Plena. Pero no, para ellos no existo: ya me vacaron.Los jueces señalan que el Estatuto les resta competencia para ver casos ligados a "Lava Jato".En primer lugar, la coordinadora de la SPN, doctora Inés Villa Bonilla, conocía perfectamente el estatuto porque fue convocada junto a la coordinadora del Sistema Anticorrupción, doctora Susana Castañeda Otsu. También estuve en el aniversario de la SPN, donde hice mención sobre la creación de dicho estatuto a todos los jueces de este sistema y cuáles eran las características. Y en ningún momento lo observaron. Han esperado a que se publicara para entrar en un clima de insubordinación.Pero, ¿les quita competencias para ver "Lava Jato"?Según el Decreto Legislativo 1342, en su quinta disposición, establece que los casos de corrupción sean visto por el Sistema Especializado Anticorrupción. Así se trate de lavado de activos, cuyo delito fuente sea la corrupción.¿La Sala Plena de la Corte Suprema atenderá los reclamos de la Sala Penal?Así es, la Sala Plena de la Corte Suprema debatirá este tema el 4 de enero del próximo año, a mediodía. Luego, daremos las conclusiones respectivas sobre este irreverente documento.¿Por qué el CNM convoca a plazas para la Sala Penal Nacional y no para el Sistema Anticorrupción?Eso es falso. Ayer (viernes), el CEPJ acordó pedir que, en simultáneo, se convoque a concurso para plazas, tanto para la Sala Penal Nacional como para el Sistema Anticorrupción.El juez Richard Concepción Carhuancho señala que es titular, porque rindió examen ante el CNM.En la SPN, son jueces prestados de otras jurisdicciones. Si quieren ser jueces titulares en Lima, tienen que postular en esta jurisdicción.Todo este conflicto se ha generado también a raíz de la actuación del juez Concepción Carhuancho, quien se ha declarado competente para ver casos ligados a Odebrecht.Por el juez Concepción tengo el mayor de los respetos. Pero veo que varios se están colgando de su popularidad.¿Quiénes?Los jueces de la Sala Penal Nacional. No es usual que un juez cuente con tanta popularidad. El doctor Concepción se ha ganado esa popularidad con los casos que ha resuelto… No, con las entrevistas que ha dado.¿Se sobreexpone?Es un tema que compete solo a él. Yo le sugeriría, sin recortarle el derecho a la libertad de expresión, que no se exponga tanto; de lo contrario, se puede convertir en una estrella de TV.De otro lado, ¿el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori puede ser revocado en instancias internacionales?La audiencia de supervisión de sentencia no es un hecho nuevo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo puede suceder en el escenario jurídico.¿El Estado peruano puede no acatar una sentencia de la Corte IDH? De ninguna manera. Tenemos que respetar el ordenamiento jurídico nacional e internacional.CIFRAS 32 jueces de distintas jurisdiccio-nes integran la Sala Penal Nacional.14 jueces tiene el Sistema Especiali-zado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.20 años tiene la Sala Penal Nacional, que ve casos de criminalidad organizada, lavado y DD.HH.PERFIL Duberlí RodríguezPresidente del PJCuenta con estudios de Derecho y una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Además, tiene un doctorado en la Universidad Alicante de España.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi