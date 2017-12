/ Sube, sube, PPKContra todos los pronósticos, y gracias al indulto, el presidente Kuczynski subió de 18% a 25% su aprobación, cuando todo hacía prever una consolidación de su desplome. Según Ipsos Apoyo, un mayoritario 56% aprueba el indulto al expresidente.Los dos platosde la balanzaUn cable de Reuters trae información muy interesante sobre los entretelones de la negociación para la vacancia presidencial. Según la agencia, el expresidente le dijo al "kenjista" Bienvenido Ramírez que confiaran en sus corazones y que "el país estaba en la balanza". Y también su indulto, por cierto.Maestro y guíaDe acuerdo con el mismo cable, Maritza García ha anunciado que van a seguir la guía del expresidente, que es "su máximo líder", tiene experiencia y un profundo conocimiento del mundo político. O sea, Keiko ha pasado a un segundo plano para un sector de la bancada fujimorista.Estrategia del quiebreSegún una fuente consultada por esa agencia de noticias, PPK espera que el grupo de "kenjistas" crezca a unos 30 bajo la influencia de Alberto Fujimori, y parta así casi a la mitad a la bancada fujimorista. Esto sería crucial para que Kuczynski logre la gobernabilidad que tanto le urge.Lucha por LimaLa excongresista y tres veces alcaldesa de San Borja, Luisa María Cuculiza, confirmó que postulará al cargo de teniente alcaldesa de Lima en las próximas elecciones municipales. Irá en la lista de un candidato muy conocido, dijo. Se trata de Julio Gagó, que va con el símbolo del tren.Se pone las pilasEl presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, anunció que los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Sala Penal Nacional (SPN) serán elegidos por concurso para evitar algún tipo de discriminación. Ojalá que eso calme las incomodidades del juez Richard Concepción Carhuancho.Deseo de 2108En medio de la guerra declarada entre la Sala Penal Nacional y el titular del PJ, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, aseguró que el proceso de elección de los nuevos integrantes de la SPN y del Sistema Nacional Anticorrupción será "transparente". Parece que será su reto de 2018.Puro humoDe lo que ha trascendido de las declaraciones de Marcelo Odebrecht no hay nada consolidado. Todo lo remite a Jorge Barata y esta declaración sí será la bomba del año. Por ahora, lo que dijo el ex CEO de la empresa brasileña no va a dar paso a ninguna acción judicial de importancia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi