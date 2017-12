/ Entrevista. Parlamentario propone que lo recaudado por las multas a las grandes empresas pesqueras por malas prácticas en sus actividades de extracción sea un fondo para el nuevo seguro, que no solo cubrirá a los pescadores, sino también a sus familiares .31/12/2017Juan Carlos Cruzado [email protected] -Usted tiene varias iniciativas presentadas, en las que busca apoyar al pescador artesanal, ¿por qué es importante apoyar a este sector? -Varios gobiernos no le dieron la debida importancia al sector pesquero. El pescador artesanal ha estado desamparado, tanto así que actualmente el 80% de las embarcaciones es informal. En cada embarcación, cuando sale de faena, hay cuatro o cinco personas que se van a la mar; si hablamos de 6,000 a 8,000 embarcaciones pesqueras informales, entonces vemos que es una gran cantidad de ciudadanos que no reciben la misma atención que otros. -¿Qué propone su iniciativa para apoyar a este sector de la pesca en el Perú? -La idea es buscar un mecanismo para darle seguridad a los pescadores, que pueda cubrir cualquier tipo de siniestro e inestabilidad mar adentro. Por ejemplo, cuando se realiza la pesca de altura, donde pescan tiburones, atunes, pez espada, lamentablemente están desamparados; cualquier cosa que les suceda no tienen un seguro que pueda cubrir un accidente o el posterior rescate de las embarcaciones. -Usted plantea un seguro más completo para el pescador artesanal. -Así es, por medio de un seguro más completo, uno que abarque varios beneficios porque el actual no cubre todo. ¿Y cómo podemos adquirir fondos para establecer un seguro del pescador? Por ejemplo, hay muchas deudas que tienen las pesqueras grandes por haber realizado malas prácticas, y ese dinero bien puede servir para cubrir el seguro de los pescadores artesanales porque el pescador industrial tiene seguro, pero el artesanal, que son la mayoría, desde Tumbes hasta Tacna, donde cerca del 80% es informal, no tiene seguro. Es decir, cuentan con uno que es el Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA) que está dirigido a ellos, pero que en realidad es pequeño para lo que mayormente necesitan. -¿Qué podrá aportar este tipo de seguro? -Este nuevo seguro, por ejemplo, no solamente podrá protegerlos a ellos, sino también a sus familias porque la finalidad es que cubra a su esposa y a sus hijos. El SOPA no cubre todas las necesidades de los pescadores artesanales porque solo lo asegura cuando sube a la embarcación y si es que está formalizado. No cubre en caso de enfermedad, accidente del pescador y su familia. Este SOPA es muy parecido al SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), pero no es un seguro que el pescador necesita para estar tranquilo, que lo cubra a él y a su familia. -También ha presentado una iniciativa para garantizar la extracción de la anchoveta, ¿por qué es necesario proteger este recurso marino? -Presenté un proyecto de ley para que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) sea dirigido por un científico y no esté exclusivamente a cargo de un integrante de la Marina de Guerra del Perú, pues este instituto es netamente científico y debe estar a cargo de un biólogo marino. Imarpe es quien garantiza la sostenibilidad de la anchoveta, que últimamente no ha sido bien explotada. Por ejemplo, este año no hubo segunda temporada de pesca del recurso, a pesar de que el Imarpe dio un informe favorable. -¿Esta decisión afectó más a los pescadores artesanales? -Así es, finalmente quien paga los platos rotos es el pescador artesanal: entonces, la pesca de anchoveta está paralizada desde julio de este año y los pescadores que pararon no volverán a pescar hasta abril del otro año, hasta que se recupere la anchoveta. Y de esto no solamente tiene la culpa el Fenómeno El Niño. El hecho de que no exista un científico en el Imarpe también ha influido. Ello porque el informe de noviembre de esta institución, donde indicaba la posibilidad de tener una segunda temporada, se equivocó al cien por ciento. Por ello, para dar las garantías y que el Imarpe funcione mejor, se recomienda que esté dirigido por un científico, siempre desde mi punto de vista. -¿Y cuál es el estado de este proyecto de ley que ha presentado? -Ya presenté el proyecto, pero tengo un problema, pues al no tener una bancada que me represente, no entra a debate y tiene que estar postergado. Este es uno de los problemas que tenemos los que estamos de manera independiente. Nos perjudica la norma aprobada por el Congreso de la República que impide que nos agrupemos, está contra nuestros derechos constitucionales. -También cuenta con una iniciativa destinada a autorizar a los bancos a recibir depósitos previsionales, ¿de qué manera apoyará a este gran sector de la sociedad? -Estamos trabajando en proyectos para atender a sectores que necesitan leyes que permitan contar con el respaldo necesario, por ejemplo, con esta crisis pesquera se liberará la compensación por tiempo de servicios para que puedan tener algún dinero. La iniciativa presentada permitirá que las entidades bancarias puedan crear y administrar cuentas de depósitos previsionales, con la finalidad de ser ofrecidas al público. De esta manera, se puede garantizar un fondo de pensiones al cumplir los 65 años, con mejores ganancias que en el sistema actual.