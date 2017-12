/ ¿Qué pasó con el consejero presidencial Máximo San Román?El señor hace tiempo que no estaba cercano al Presidente. Había hecho declaraciones antes, totalmente impertinentes. Volvió a hacerlas y sin conocimiento. El Presidente decidió cesarlo.¿No fue una solicitud suya, como se ha dicho?El señor fue cesado por una decisión del Presidente de la República.Tras la crisis generada por el hecho de que PPK le dio asesorías a Odebrecht, a través de Westfield Capital, ¿cuál es la primera impresión que tiene usted?La primera impresión que tuve es de una falta de respeto al debido proceso. Primero, PPK no era un investigado. Ella (Rosa Bartra) suelta información sin consultarla a otros miembros de la comisión. La verdad, parecía otra vez un juego de acelerar la vacancia, con un apresuramiento sin contar con el debido proceso.¿Usted le pide al Presidente que renuncie?No es cierto. Yo no le pedí su renuncia al Presidente. Yo le dije: "Tenemos que evaluar todos los escenarios. Qué pasa si renuncia, qué pasa si va la vacancia". Yo tenía mucho miedo de que lo maltraten. Es una persona mayor, una persona a la que le tengo mucho cariño y respeto. Le planteé todos los escenarios como su jefa de gabinete. Le planteé obviamente el escenario de la vacancia y también el de la renuncia. Todos para que él pueda evaluarlos. Él tomó la decisión de seguir en defensa de su honor. Yo lo acompañé. Lo acompañé siempre. Sé que se ha querido decir que yo pedí su renuncia, pero yo nunca lo hice.Usted salió a una agencia de noticias a decir que, si el Presidente era vacado, usted y Vizcarra iban a seguir en el Gobierno…Lo que siempre dije es que yo estoy al lado del Presidente y que esta vacancia no era constitucional, y que voy a quedarme con el Presidente hasta el final y a defender la Constitución. Fui bien clara. En el supuesto negado, dije, porque esto no va a suceder. Pero ella sacó la "pepa" sacándola fuera de contexto.Luego, el Presidente, antes del debate en el Congreso, anunció que sus vicepresidentes no van a aceptar permanecer en el Gobierno si era vacado…Yo presenté mi carta de renuncia y él la tiene. Claro. Cuando conversamos me preguntó: "¿Tú la presentarías?'". Por supuesto, le dije, y presenté mi carta de renuncia. Claro, para acompañar al Presidente hasta el final. Vizcarra también estuvo de acuerdo.¿Cree que el indulto a Fujimori va a calmar al fujimorismo "keikista"?No sé. La verdad, no sé. No sé cual es la posición de ellos. Yo espero, honestamente, que entiendan que tenemos que dialogar; que el diálogo es lo único que permite construir patria; y que la rabia, el rencor, no resuelven nada. Creo que la soluciones van por entendernos. Ellos con nosotros, nosotros con ellos. No una negociación, contubernio, ni mucho menos, sino construir confianza para desarrollar al país.¿Pone las manos al fuego por el Presidente?Yo confío plenamente en el Presidente. El es un hombre muy honesto.¿Lo ve entregando la banda presidencial en 2021?Yo quiero que él lo haga, de todas maneras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi