Inspección revela que base Las Palmas no tiene luz para recibir al Papa Francisco

Tras inspeccionar la explanada de la Base Aérea Las Palmas , en Surco, en donde el domingo 21 de enero el papa Francisco ofrecerá una multitudinaria misa, el cardenal Juan Luis Cipriani lamentó la falta de servicio eléctrico en el lugar. "Lo que es un problema aquí es que no hay electricidad, un descubrimiento que hubiera sido bueno hacerlo hace cuatro meses, pero se ha hecho ahora.Vamos a tener que solucionarlo con grupos electrógenos, pero esperemos suplirlo de manera conveniente", expresó Cipriani . Pese al problema, el arzobispo de Lima evitó responsabilizar a alguien."A leche derramada para qué explicarlo. Hemos venido a un rincón de la ciudad donde no hay electricidad, pero se ha adaptado bastante bien el lugar", dijo.Cipriani se refirió también a las reuniones que ha tenido con representantes de Protransporte y autoridades del Metro de Lima para que los asistentes puedan llegar gratuitamente a la misa."Hemos tenido una reunión con Protransporte para que el transporte público nos ayude a trasladar a la gente y nos queda aún lograr que sea gratuito. Estamos coordinando con el Tren y el Metropolitano este asunto", declaró.CIERRAN INSCRIPCIONES El padre Luis Gaspar, director ejecutivo de la visita papal a Lima, señaló que hoy cierran las inscripciones para la misa que el papa Francisco oficiará en la Base Aérea Las Palmas .Gaspar recordó que las inscripciones solo se pueden realizar a través de la página web www.elpapaenperu.com y de manera presencial en cualquier parroquia.El día de la misa, los fieles podrán ingresar desde las 6:00 a.m. hasta el mediodía por cualquiera de los 17 accesos con los que contará la base. El recinto se dividirá en cuatro zonas, en las que se podrán ubicar los asistentes, de acuerdo con los datos consignados en sus entradas.Acceso a pieTodos los accesos a la explanada de Surco serán peatonales, para evitar la congestión vehicular en las zonas adyacentes.