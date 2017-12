/ El fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, formuló votos para que la cooperación con la Procuraduría General de Brasil se fortalezca en el 2018, con el fin de agilizar las investigaciones del caso Odebrecht.31/12/2017Como uno de los objetivos para el 2018, el fiscal superior Peña espera lograr una respuesta positiva a la propuesta planteada por el Perú a la Procuraduría General de Brasil para la formación de un equipo conjunto de investigación, con el propósito de agilizar las investigaciones en curso y futuras. "Ello, teniendo en cuenta que Brasil es el país al que más se le ha solicitado información y con un know how importante que aportaría al equipo especial del Perú […]", señaló. Aclaración Por otro lado, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, recalcó que no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo Odebrecht tomada en Brasil por el fiscal José Pérez. Descartó que sea responsable de una filtración e indicó que solicitó un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de seguridad para custodiar ese material.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi