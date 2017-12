/ Un total de 7,766 personas pudieron regularizar rentas no declaradas.31/12/2017La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reportó que el régimen temporal para regularizar rentas no declaradas permitió el retorno o repatriación de 1,136 millones de soles, luego de que 7,766 contribuyentes se acogieran a la amnistía. De acuerdo con la Sunat, el número de personas que se acogieron al régimen temporal para regularizar rentas no declaradas Repatriación de Capitales fue muy significativo y permitió que el impuesto pagado superara los 1,130 millones de soles. Este régimen aplica tasas reducidas de 10% por rentas no declaradas; y de 7% en el caso de repatriación de capitales e inversión en el Perú por un plazo mínimo de tres meses respecto de ingresos hasta el 31 de diciembre del 2015. Con el acogimiento, los contribuyentes (personas naturales) que presentaron su declaración evitarán el pago de la tasa de 30% por dichas rentas, así como las multas e intereses por tributos no pagados. Asimismo, la fiscalización internacional empezaría en el 2019, con el intercambio de información con 103 países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales o de baja imposición. Validez Por otro lado, la Sunat precisó que, de acuerdo con el cronograma establecido para convertirse en emisor electrónico, el 1 de enero es la fecha límite para que todas las empresas consideradas Principales Contribuyentes, así como las que son agentes de retención y percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV) empiecen con la emisión electrónica. Como parte de su plan de digitalización, la Sunat promueve un cambio paulatino con la finalidad de masificar la facturación electrónica. Para el próximo año hay más de 90,000 empresas exigidas en convertirse en emisores electrónicos, divididos en diferentes grupos de obligados con fechas límites (enero, mayo, agosto y noviembre). Además, todas las empresas que a finales de este año presenten ingresos de 150 unidades impositivas tributarias (UIT)o más, así como todas las nuevas empresas que se formen. Modernización Al respecto, el gerente general de Efact, Kenneth Bengtsson, aseguró que es necesario considerar la importancia de la modernización en los negocios, dejando el uso del papel e ingresando plenamente a la era digital. "Es natural que haya un proceso de transición en el uso de la facturación electrónica. Hay que considerar que la modernización del país trae muchos beneficios, por ello es necesario empezar con la misma ya", enfatizó. Agregó que hay sanciones para aquellas empresas que teniendo la calidad de emisores electrónicos emitan comprobantes de pago impresos. Invalidez Según el Informe N° 053-2017-Sunat/7T0000, si una empresa designada como emisor electrónico emite un comprobante de pago en formato impreso para una operación por la que está obligado a emitir un comprobante electrónico, dicho documento no tendrá validez, salvo que dicho incumplimiento se origine en un evento no imputable al contribuyente. El ente recaudador precisó, además, que hay más sanciones para aquellas empresas que emitan comprobantes impresos siendo emisores electrónicos, las cuales van desde el pago de una multa hasta el cierre temporal del negocio. Es recomendable que las empresas busquen un proveedor autorizado por la Sunat para brindar facturación electrónica. Cifras 4,952 contribuyentes se presentaron solamente en diciembre. 11,047 millones de soles fue el monto total declarado, según la Sunat.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi