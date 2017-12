/ Varios agentes del orden resultaron heridos este domingo en un tiroteo en una ciudad a las afueras de Denver , en Colorado ( Estados Unidos ), según las autoridades locales, que siguen buscando al sospechoso del incidente."Tenemos a múltiples agentes heridos, no hay información que proporcionar sobre su estado. La escena del crimen sigue en activo, por favor, eviten la zona", publicó la cuenta de Twitter la oficina del sheriff del condado de Douglas, situado al sur de .ATAQUE El suceso se produjo la madrugada del domingo, cuando varios agentes de la oficina del sheriff acudieron a un edificio de apartamentos en la localidad de Highlands Ranch para responder a una llamada que denunciaba una "disputa doméstica", según un tuit de la misma fuente."Durante la investigación, hubo disparos y múltiples agentes resultaron heridos. No hay información sobre el estado de los agentes ni sobre posibles heridas a civiles", agregó la publicación en la red social.HERIDOS Las autoridades no especificaron cuántos agentes resultaron afectados, y reconocieron que aún no han podido detener al autor de los hechos.En tanto, la oficina del sheriff emitió una alerta roja que instruía a los habitantes de un perímetro señalado de Highlands Ranch a "quedarse donde están, evitar las ventanas y mantenerse alejados de los muros exteriores".Además, se estableció un refugio de emergencia para acoger a los ciudadanos de esa localidad de casi 100.000 habitantes que pudieran haberse quedado fuera de su hogar debido al tiroteo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi