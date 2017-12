/ El congresista Alberto de Belaunde se pronunció respecto a las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , quien señaló que el Perú hará "prevalecer la Constitución" si la Corte Interamericana de DD.HH. (CIDH) eventualmente se pronuncia en contra del indulto al expresidente Alberto Fujimori .A través de su cuenta de Twitter, el legislador afirmó que el respeto a la Carta Magna es una deferencia a las decisiones que tome la CIDH. "Respetar la Constitución es respetar los tratados internacionales, y los compromisos que derivan de estos (como el respeto a las decisiones de la Corte Interamericana de DD.HH.)", escribió.En entrevista a Correo , la jefa del Gabinete Ministerio dijo que de acuerdo a la Constitución Política, la facultad de conceder indultos es única y exclusiva del Presidente. "Tenemos que hacer caso a lo que dice nuestra Constitución. Yo creo que la Corte, si es que el caso llega, va a tener que evaluar lo que está expresamente escrito en nuestra Constitución (…) Ahí dice claramente que el indulto es una prerrogativa del Presidente. Punto. No hay más. Si la Corte dijera que no podemos servir al ciudadano como el centro de nuestro trabajo, eso no es posible", señaló.Como se recuerda, ante la gracia presidencial otorgada al líder del fujimorismo, De Belaunde renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio, y afirmó que la decisión de PPK obedeció a indulto político y no humanitario.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi