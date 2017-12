/ El expresidente Alan García usó nuevamente las redes sociales para pronunciarse respecto a las presuntas coimas y sobornos entregados para sus actividades políticas vinculado a Odebrecht . Este domingo compartió un video donde el ex representante de la constructora en el Perú Jorge Barata aparece afirmando que no entabló conversación alguna con el aprista en base a temas de proyectos de la firma brasileña en el país.Las imágenes muestran una grabación que forma parte de un informe del programa dominical Cuarto Poder titulado: "Lo que dijo Jorge Barata en la Comisión Pari". García Pérez, a través de Twitter, lanza ese corto extracto de las expresiones del ex integrante de la firma Odebrecht con el siguiente mensaje: "Esto es lo que declara Barata bajo juramento: "Nos hubiera botado de Palacio".El tuit busca responder a las afirmaciones del empresario procesado Marcelo Odebrecht tras la difusión de su testimonio por IDL-Reporteros donde contó que estuvo con Alan García unas seis o siete veces."Hemos estado en Palacio, sí, con la presencia en algunas ocasiones del presidente Alan García o algunas veces para poder coordinar inauguraciones de obras. Específicamente esta reunión, que usted menciona, de siete días antes de la propuesta, yo no sé exactamente de qué tema hemos tratado, no sé si de alguna inauguración, pero el presidente García no se involucraba en ninguno de los temas de los proyectos de adjudicación o cosa porque eso era llevado por Proinversión o el Ministerio de Transportes, o los ministerios ", señala el material audiovisual." O sea, esto no es tema que trata de un presidente ¿no? Nunca se trataba ningún proceso, más bien ni se nos ocurría lleva un tema de esto a Palacio porque nos botaría de ahí ", agrega Barata en la grabación.SE DEFIENDE Como se recuerda, según IDL-Reporteros, el principal delator del Caso Lava Jato confirmó un apoyo al aprista. Quien va poder decir eso con certeza (es) Barata. (…) Yo digo que se le apoyó, pero con certeza lo puede decir Barata, dijo Marcelo Odebrecht , exCEO de la firma, en alusión a la campaña del exjefe de Estado en el 2006.El último sábado, García Pérez hizo alusión en su publicación a los US$20 millones que Odebrecht dijo haber entregado a Alejandro Toledo , los US$3 millones para la campaña de Ollanta Humala y señala a Westfield Capital, empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski vinculado a la constructora de Brasil.Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan Garcia. A otros US20', US3', Westfield, etc. Ellos se venden, yo no. Lo demás es humo (No puedo precisar, No puedo decir cómo, No lo sé). Y nada de los AG que, según los malvados, eran la prueba, publicó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi