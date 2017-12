/ El joven que responde al nombre de Óscar Bellido Alata , el mismo que causó polémica tras pintar con aerosol las paredes de la Bolsa de Valores de Lima durante la marcha contra el indulto de Alberto Fujimori , dio la cara a través de su cuenta de Facebook y pidió las disculpas del caso mediante una publicación.Hace unos días, el video que mostraba cómo pintaba una pared de la Bolsa de Valores de Lima escribiendo 'Indulto es insulto' se hizo viral. El registro lo realizó un periodista de Diario Trome, quien al preguntarle por qué pintaba parte de un patrimonio, el sujeto respondió "es simbólico es una manifestación popular… la Bolsa de Valores de Lima es parte de un simbolismo".DISCULPAS Bellido a través de un video dijo: " En primer lugar quiero pedir disculpas a todos los peruanos y peruanas que se ofendieron con lo que hice, y a todos los compañeros que fueron a marchar y que sintieron que mi acto solo sirvió para desacreditar la manifestación. Sé que mi acto estuvo mal y no pienso seguir justificándolo. Y aprovechando la atención de muchos, quiero decir que lo que hice fue un acto de indignación", más adelante agregó, "no se trata de un indulto humanitario sino de fines políticos, no es un secreto que Alberto Fujimori no sufre de ninguna enfermedad terminal y que el indulto es un canje para que nuestro cobarde presidente no pierda su cargo", sentenció."Yo manché una pared, pero nuestro presidente manchó la honra, dignidad y la memoria de todos los peruanos que han sido víctimas de la dictadura fujimorista", finalizó.Finalmente, agregó que "soy joven pero no es idiota como para no saber que Alberto Fujimori, mató y robó", comentó Bellido. Además se puso a disposición de las autoridades para responder por sus hechos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi