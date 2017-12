/ La recolección de basura se convirtió en el problema de fin de año en Carabobo. Desde las 11:00 a.m. de este sábado 30 de diciembre se reporta un incendio de gran magnitud en el vertedero de La Guásima que aún no ha podido ser controlado.Se trata del centro de disposición final de desechos sólidos de los municipios Valencia, Los Guayos, Naguanagua y Libertador de la entidad, que tiene más de 50 años en funcionamiento y sobre el que se ha alertado su colapso y un foco de contaminación.Aún se desconocen las causas del incendio que impide que se desarrollen con normalidad las labores de recolección de más de cuatro toneladas de basura al día, pero se presume que el origen haya sido la quema de cables que se hace en el lugar como práctica usual para extraer el cobre y venderlo.Más temprano, en el vertedero Bellorín, ubicado en Bejuma, se presentó una protesta de parte de conductores de los camiones recolectores, quienes desde las 8:00 a.m. dejaron las unidades atravesadas en el kilómetro 87 de la Troncal 11 de la Carretera Panamericana sentido Bejuma-Valencia, como medida de presión para que mejoren las condiciones para depositar los desechos en el lugar.Los choferes manifestaron que no pueden ingresar al vertedero porque los vehículos "se colean" y no pueden realizar las maniobras necesarias. Ahí se recibe la basura que se produce en los municionó del Eje Occidental de Carabobo, donde habitan más de 180 mil personas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi