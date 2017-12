/ Cañicultores de los municipios Rafael Urdaneta, Los Guayos y Carlos Arvelo, en Carabobo, reportaron este sábado el robo de aproximadamente 12 toneladas de caña de azúcar, lo que se traduce en 30% de las 40 toneladas del cultivo que estimaban arrimar a los centrales de azúcar.En plena cosecha el sector está de manos atadas, refirió Eugenio Rodriguez, presidente de la Asociación de Cañicultores de la entidad. Relató que grupos de mujer es con niños y hombres armados en horas de la mañana, mediodía y caída la tarde, se han dado la tarea de amenazar a los agricultores.En plena faena de trabajo, los delincuentes en tono agresivo dicen que "nadie les podrá hacer nada porque las tierras son del pueblo". Lo que no logran cortar para robárselo lo incendian y luego lo destrozan hasta dejarla en pedazos muy pequeños.En superficie afectada se contabilizan, hasta el 30 de diciembre, 200 hectáreas; y en azúcar se traducirían en 960 mil kilos que no sólo no podrán recibir en pago por el rubro, si no que tampoco podrán ir al mercado para su consumo.La situación es dramática y, de no tomarse las medidas de seguridad necesarias, podría decretarse la quiebra de los agricultores de la caña de azúcar en Carabobo "por lo que le hacemos un llamado a al gobernador Rafael Lacava y a las autoridades de la Zona de Defensa Integral (Zodi), a fin de que nos den resguardo necesario por ser esto parte de la seguridad alimentaria".Recordó que continúa la poca atención por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Tierra al sector azucarero local lo que impide registrar cifras como la observadas en el año 2006 cuando se contribuyó con 300 mil toneladas de caña de azúcar no obstante de cara a la zafra 2017-2018, apenas se llegará a 28 mil.Dentro de las deficiencias enumeradas por el agricultor destacan la falta de fertilizantes ya que solo se recibe 45% de lo requerido y 60% de herbicidas.A esto se le suma que las maquinarias como cosechadoras, tractores y desmalezadoras están en 90% paralizadas y de la flota de camiones que superaba las 30 unidades queda una sola para trasladar desde el campo a los centrales azucareros.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi