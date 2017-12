/ El inventario de gasolina cae cada día en Venezuela . El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo sabe porque todos los días recibe un parte oficial enviado por Petróleo s de Venezuela y otro levantado por los componentes castrenses que, por órdenes de esta instancia, monitorean lo que pasa en las industrias básicas y estratégicas del país, publica La Nación.El reporte militar del 26 de diciembre activó las alarmas en la FANB. En los 23 estados y el Distrito Capital cerraron en una semana 323 estaciones de gasolina por la falta de combustible, por estar en mantenimiento o por problemas en la distribución, según información del diario El Nacional.Hasta ahora 24% no está operativa, mientras que 1.324 funcionan a media capacidad y rodeadas de inmensas colas ante una población que surte para los días de asueto, viajar o por el temor a comenzar 2018 con el tanque vacío.Las fallasDe acuerdo con el informe de la FANB, la existencia de combustible es la siguiente: gasolina de 95 octanos, 18.601.303 litros; de 91, 20.230.911 litros; diesel, 21.647.441. Para avion es Jet A1, 12.215.257 litros, y de gas líquido, 1.777.568. Estos datos fueron confirmados por fuentes militares que tuvieron acceso al documento y les preocupa lo que pueda pasar si se agota el inventario.A partir del informe del Ceofanb, el coordinador de Gente de Petróleo , Horacio Medina, calcula que Venezuela cuenta con gasolina para una semana.Explicó: "Si se considera que Pdvsa destina para el consumo nacional entre 120.000 y 150.000 barriles diarios de petróleo y que cada uno de ellos equivale a 159 litros, tendríamos un total de 23.850.000 litros disponibles, pero la realidad indica que no se están produciendo".Medina detalló que las refinerías de Amuay y Cardón están deterioradas mientras que la de El Palito está inoperativa, por mantenimiento, y la de Puerto La Cruz es la que produce."Esto significa que ese inventario dura entre cuatro y cinco días. Venezuela depende de la importación de 250.000 barriles diarios de Estados Unidos, que no le despacha combustible al gobierno porque el país no paga".Las estadísticas militares revelan una situación crítica en siete estados, ubicados en el sur, los llanos y los Andes. Sin embargo, la crisis es mayor en Amazonas donde la FANB informa que no hay gasolina de ningún tipo. Apenas hay diesel (273.796 litros) y 108.000 litros de combustible para aeronaves.Las nueve estaciones del estado bajaron sus "picos". Están en "0% de operatividad", explicaron las fuentes castrenses.Drama en el llano. En Apure estaban "operativas" el 26 de diciembre, 32% de las bombas, un total de 8; las restantes 17 están cerradas.En los tanques apenas hay 242.000 litros de 95 octanos, calificada de mayor calidad; 251.000 litros de 91 octanos, y 278.000 litros de diesel. En el caso de Guárico, solo funcionan 35% de las estaciones y 20 prestan servicios, aunque sí hay más gasolina de 95 octanos (894.615 litros), también de 91 octanos (102.768 litros) y de diesel (801.828 litros).La cuarta entidad con problema es Táchira, lo que ha obligado a las autoridades regionales y municipales a solicitarle a Pdvsa la ejecución de un plan especial de emergencia. La FANB registra 40% de operatividad. Un total de 83 estaciones no trabaja. Solo 34 están abiertas y eso se evidencia en las colas en San Cristóbal, donde los conductores permanecen un promedio de 12 horas para llenar el tanque.Hasta el 26 de diciembre los militares reportaron 1.650.306 litros de gasolina de 95 octanos; 1.204.416 litros de 91octanos; 291.798 litros de diesel, y 60.000 litros de combustible para avion es Jet A1.A estos estados del sur, llaneros y andinos se les agrega otros cuyo abastecimiento baja a casi la mitad. Por ejemplo, en Cojedes 53% dispensan gasolina, en 9 estaciones abiertas porque 8 cerraron. En Portuguesa, opera 58% de las bombas (35) y 25 están inoperativas. En Barinas, cerraron 22 estaciones y funcionan 30.En el resto del país el porcentaje oscila entre 60% y 70% de operatividad. En Trujillo no hay gasolina para avion es; han clausurado 22 estaciones y el inventario es bajo. De 95 octanos hay 121.120 litros; de 91 octanos, 289.696 litros, y de diesel, 35.613 litros. En funcionamiento hay 38 bombas para un total de 63% operativas.Mientras que en Yaracuy, 74% trabajan y en Bolívar, 78%.En el Zulia opera 87% de las estaciones, pero los expendedores de 18 bombas no trabajan por falta de combustible. Solo están abiertas 195 bombas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi