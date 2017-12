© Naman Wakil

El estelar Stephen Curry tuvo un sensacional regreso de su lesión al anotar 38 puntos, incluidos 10 triples (30 puntos), y los campeones Golden State Warriors vencieron así este sábado en la NBA a los Memphis Grizzlies con paliza de 141-128.Curry efectivizó 13 de 17 tiros de campo y 10 de 13 desde la profundidad (triples) en 26 minutos, para su noveno juego de 30 tantos o más esta temporada después de perderse 11 encuentros por un esguince en el tobillo derecho.Stephen Curry IS a highlight reel. #NBAVote pic.twitter.com/xCJnca9wWI— Golden State Warriors (@warriors) 31 de diciembre de 2017Este fue el noveno juego en la carrera de Curry con 10 o más triples, mientras que el español Marc Gasol lideró a seis jugadores de Memphis en cifras dobles con 27 puntos.El también estelar Kevin Durant agregó al triunfo 20 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes, y Klay Thompson anotó 21 tantos cuando los Warriors cerraron así casi tres semanas en casa en California.CAVALIERS LE FALLAN A LEBRONEn Salt Lake City, los Cleveland Cavaliers le fallaron a su astro LeBron James y cedieron ante el empuje de los Utah Jazz, que vencieron reñidamente con marcador de 104-101.Esta fue la tercera derrota consecutiva de los Cavaliers , que desaprovecharon excelentes actuaciones de 29 puntos, ocho rebotes y seis asistencias de LeBron, quien cumplió en esta jornada 33 años.También fue la sexta derrota consecutiva de los Cavaliers en predios de los Jazz, mientras que la racha de tres derrotas seguidas en general de Cleveland es la segunda de la campaña.El verdugo de los Cavaliers fue Donovan Mitchelll, quien se destapó con 29 tantos, además de lograr un canasto decisivo faltando 35 segundos que puso al Jazz en ventaja de 100-97.Jazz 104 | Cavs 101 | 🎥🎥🎥 #TakeNote pic.twitter.com/7qxexiUUIn— Utah Jazz (@utahjazz) 31 de diciembre de 2017SPURS NO PUEDEN CON LOS PISTONSEn Detroit, los Pistons mantuvieron a los Spurs en el punto más bajo de la temporada con una victoria con marcador de 93 a 79, gracias a las actuaciones de Reggie Bullock y el pívot Andre Drummond, quien fue todo una muralla debajo de los tableros.Bullock anotó 22 puntos y Drummond 14, pero con la friolera de 21 balones recuperados en la lucha de rebotes. Luke Kennard añadió al triunfo 20 tantos saliendo de la banca.Some good plays by the boys in the third! #PistonsNow pic.twitter.com/a34NRF2NQO— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 31 de diciembre de 2017Jugando sin los titulares Reggie Jackson (esguince de tobillo derecho) y Avery Bradley (dolor en la ingle derecha), los Pistons nunca estuvieron abajo gracias a Bullock, Drummond y el novato Kennard.El astro Kawhi Leonard anotó 18 puntos para San Antonio, que lanzó para un 37% desde el campo y 5 de 26 desde el rango de 3 puntos.En otros resultados , los New York Knicks a los New Orleans Palicans 105-103, Miami Heat a Orlando Magic 117-111, Atlanta Hawks a Portland Trail Blazers 104-89 y

