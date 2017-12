/ Cada 31 de diciembre, se activan los atavismos de la memoria. No se trata sólo de que termine un año -comoquiera que el año haya sido-, sino que termina también un ciclo en la vida de cada quien y -pese a las circunstancias- persiste el deseo de que, a partir del próximo enero, las cosas vayan mejor… incluso en Venezuela , cuya situación socio- económica y política todos conocemos tan bien.Aunque sea en secreto y en silencio, al compás de las 12 campanadas, cada quien pide sus deseos. Habrá quien pueda hacer eso con las 12 uvas; habrá quien pueda hacerlo frente a un plato de lentejas. Quien tenga el valor suficiente, lanzará por la ventana algunas cosas viejas (a pesar de saber que no tendrá cómo reponerlas) o lavará su casa de adentro hacia afuera y botará lejos el agua del coleteo. Muchos harán el ritual que puedan, y sobrará quien simplemente cruce los dedos para "matricular" al año siguiente.Quien pueda hacerlo usará ropa interior amarilla o apretará fuertemente un billete en el bolsillo (para garantizarse abundancia) o recorrerá la cuadra de su casa con una maleta (aun con el riesgo de que se la roben) para ver si puede darse un viajecito allende los mares. La cosa es que en Venezuela el verdadero problema no es conseguir un dólar para apretarlo en el bolsillo ni salir por ahí a la medianoche con una maleta. En nuestro país, el verdadero problema es lograr la entrega del pasaporte.El tiempo de las uvas Con un kilo de uvas que cuesta hoy lo mismo que antes costaba un apartamento, va a estar complicado (para el venezolano decente y de a pie) hacer sus doce peticiones (una por cada campanada; una por cada mes del nuevo año por llegar) con un racimo de uvas. Hacerlo, además, siempre me pareció una proeza que incluía el riesgo de un atragantamiento. No es fácil tragarse doce uvas en tan poco tiempo. Personalmente, no tomaré ese riesgo porque para mí -como para muchos otros- el tiempo de las uvas ya pasó: me sale más económico desear lo que sea confiando en mi capacidad de trabajo, en mi voluntad creativa y en mi vocación resolutiva.Me resulta más rentable (menos oneroso) hacer un inventario de mis habilidades, de mis fortalezas y de mis propósitos de emprendimiento. Me parece más racional hacerme a la idea de que deseos no (em)preñan y de que no hay docena de uvas (nacionales o importadas) capaz de sustituir las iniciativas humanas. El deseo sin voluntad de crear es sólo agua de borrajas. Es bueno desear, pero es mejor tener el propósito de trabajar para concretar esos deseos.Es sano y llena de ilusión desear cosas la noche del 31 de diciembre. Incluso es bonito porque cada deseo -por simple o ambicioso que sea- implica una renovación de la fe y es alimento para la esperanza. Mas, la fe por sí sola no mueve la montaña, ¡hay que empujarla un poquito! Y empujar una montaña da trabajo. Y todo trabajo bien hecho deja frutos. Y los frutos buenos son dulces y nutritivos.Mis deseos son Por eso y muchas cosas más, deseo que en 2018 todos tengamos trabajo. ¡No que pasemos trabajo! ¡Esa es otra cosa! Y debemos dejarla en el pasado. Deseo que todos trabajemos sin pasar trabajo; que logremos una labor digna, creativa y productiva. Deseo que todos podamos trabajar en algo que nos guste, que nos gratifique, que nos compense. Deseo que podamos trabajar en algo en lo que seamos realmente buenos; en algo en lo que podamos destacarnos y operar sin hacerle daño a nadie (ni a nosotros mismos) y sin comprometer nuestra dignidad personal.El buen trabajo -el trabajo bien hecho- es algo que dignifica. Es la mejor manera de construir el país que deseamos. No se hace país desde la mendicidad. Una nación no se levanta con un pueblo mendicante, que sólo espera por la limosna que tiran los poderosos. No. Un país -una nación- avanza al mismo ritmo que el trabajo de sus ciudadanos, y como yo quiero tener y vivir en una mejor Venezuela , siempre desearé -con o sin las 12 uvas- que haya trabajo para todos, pues sólo haciéndolo como corresponde haremos que Venezuela se reconstruya desde sus propias cenizas.eReporte / Eritza LiendoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi